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На «Керченській» обрив контактної мережі: тролейбуси перейшли на автономний хід

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 189

Враховуйте під час руху

6 квітня о 16.45 в районі зупинки «Керченська» обірвалася контактна мережа.


За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» у напрямку «Річкового вокзалу» рухаються тролейбуси на автономному ходу.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: троллейбус
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