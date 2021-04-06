На «Керченській» обрив контактної мережі: тролейбуси перейшли на автономний хід

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6 квітня о 16.45 в районі зупинки «Керченська» обірвалася контактна мережа.





За повідомленням КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» у напрямку «Річкового вокзалу» рухаються тролейбуси на автономному ходу.