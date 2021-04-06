Із квітня зростуть пенсії працюючих пенсіонерів, але доплати їм виплатять у червні

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 2

Перерахунку підлягають виплати тих, хто після виходу на пенсію пропрацював повні 24 місяці з моменту виходу на пенсію

Із першого квітня Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Кому саме підвищать виплати і коли пенсіонери їх отримають, пояснив ТЪ Роман Ареп'єв, начальник відділу обслуговування громадян Крюківського району (сервісного центру Пенсійного фонду).



Кому підвищать пенсії?





Як пояснив Роман Ареп'єв, відповідно до ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсії перерахують тим, хто станом на 1 квітня цього року продовжує працювати і має як мінімум 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Таким чином, пенсію перерахують тим пенсіонерам, кому вона була призначена (чи перерахована) до 1 квітня 2019 року. Цій категорії пенсіонерів не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку пенсій — його зроблять автоматично.



Якщо ж людина вийшла на пенсію після цієї дати, вона зможе претендувати на перерахунок пізніше.



- Наприклад, людина вийшла на пенсію у червні 2019 року і продовжує працювати. Повні 24 місяці страхового стажу вона набуде у липні 2021 року. І в цьому випадку, якщо її право на перерахунок припадає після 1 квітня, вона повинна самостійно (в індивідуальному порядку) звернутися до Пенсійного фонду, - пояснив Роман Ареп'єв.





Чому доплати виплатять у червні

Працюючим пенсіонерам, які набули право на перерахунок пенсії, зроблять його, починаючи з квітня, але доплати будуть лише у червні.





- У цьому році є нюанс з виплатою перерахованої пенсії. У минулому році робили перерахунок — і у квітні люди вже його отримали. Але в цьому році змінено порядок подання звітності підприємствами. І зараз вони подають звіти щоквартально, а не щомісяця, як раніше. І інформація про наявність страхового стажу за січень, лютий та березень з'явиться лише після подання звіту. А термін на подання — до 10 травня. Лише після цього буде інформація про заробітну плату, страховий стаж та сплату страхових внесків. Тому керівництво Пенсійного фонду роз'яснило, що перерахунок буде у травні, але з квітня. І доплати за квітень-травень (до нового розміру пенсії — ред.) працюючі пенсіонери отримають уже в червні, - розповів Роман Ареп'єв.



Що впливає на розмір пенсії

Перерахунок пенсії залежить від зарплати та тривалості страхового стажу і визначається для кожного пенсіонера індивідуально. При цьому, перераховуватися буде «чиста пенсія» - розрахункова, без спеціальних доплат.





Нагадаємо формулу розрахунку пенсії:





П (розмір пенсії) = Зс * Iкз * Кс, де





Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.





Iкз – індивідуальний коефіцієнт зарплати; визначає співвідношення зарплати працівника до Зс (середньої в Україні).





Кс – коефіцієнт страхового стажу.





Індивідуальний коефіцієнт зарплати вплине на збільшення пенсії у випадку, якщо після виходу на пенсію зросла і зарплата пенсіонера, який продовжує працювати. Та якщо працюючий пенсіонер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, то під час перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата - ні.





Нагадаємо, у березні пенсії проіндексували - на 11% зріс один показник формули, це показник середньої заробітної плати (доходу).









