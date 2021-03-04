Кому 100 гривень, кому - тисячу, а кому й нічого: від чого залежить сума індексації пенсії (приклади)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 606 Коментарів: 1

У березні підвищені пенсії вже виплатять у новому розмірі . Від чого залежить сума індексації? І хто не отримає підвищення взагалі?

На 11% зросла одна складова пенсії

Кременчужани у березні отримають проіндексовані пенсії. Сума підвищення буде в кожного індивідуальна – і ми розбиралися, від чого вона залежить. Допомогли в цьому фахівці відділу обслуговування громадян Автозаводського району м. Кременчука та Кременчуцького району Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.





Нагадаємо, що на 11% індексується не сама пенсія конкретного отримувача, а лише одна складова формули, за якою вона вираховується – показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески. Підкреслимо, що це не індивідуальний показник, а середній — у державі.





У 2020 році він складав 4888 грн 83 коп. Із 2021 року — 5426 грн 60 коп (збільшення на 11%).





Кому підвищили пенсії з 1 березня

Збільшення пенсійних виплат у березні стосується громадян, які отримують пенсію:

за віком;

за інвалідністю;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугою років (медпрацівники і вчителі, чий стаж становить не менше 30 років роботи за професією).





Мінімальне підвищення — 100 грн

Мінімальний розмір підвищення (тим, хто має на нього право) – 100 гривень. Тобто якщо розрахункова пенсія низька, і сума індексації не дотягує до 100 грн (наприклад, складає 1 коп) – пенсіонеру доплатять до 100 грн.





Проте є й набагато вищі суми перерахунку (див. приклад 2).





Крім того, в одержувачів пенсій, призначених згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки та 30 років жінки), розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за 2200 гривень.









ТелеграфЪ сходив у магазин - ось що можна придбати на мінімальні 100 гривень прибавки до пенсії

На 10 коп ми навіть вилізли із суми (гривню коштував пакет)







Формула пенсії

Нагадаємо, що підвищення стосується лише так званої розрахункової пенсії - яка розраховується за спеціальною формулою для кожного пенсіонера:

П (розмір пенсії) = Зс * Iкз * Кс, де





Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наголосимо: це не середня зарплата конкретного пенсіонера до виходу на пенсію, а середня зарплата в цілому у державі (це і є той показник, який збільшується із 4888 грн 83 коп до 5426 грн 60 коп).





Iкз – індивідуальний коефіцієнт зарплати; визначає співвідношення зарплати працівника до Зс (середньої в Україні).





Кс – коефіцієнт страхового стажу.





«Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло», - написав нам один з читачів. Якщо є бажання зрозуміти - немає іншого шляху, як розбиратися у формулі. Пояснюємо її на прикладах, і озрахунки дають відповідь на запитання, чому в одних підвищення пенсії велике, а в інших — мале. Приклади надані відділом обслуговування громадян Автозаводського району.

Невеличкий спойлер: враховуючи формулу, сума підвищення внаслідок індексації буде більшою в тих, хто має високий індивідуальний коефіцієнт зарплати— саме він найбільше впливає на розмір пенсії.





Приклад перший: плюс 307 грн

Жінка, вийшла на пенсію до 2011 року, не працює. Стаж 42 роки 10 місяців, 29 днів.





До індексації пенсія складала - 3 186,2 грн

Після індексації з 1.03.2021 — 3 493,87 грн





307,67 грн — сума підвищення пенсії





Кс (коефіцієнт стажу) = 0,42833

Iкз (індивідуальний коефіцієнт зарплати) = 1,33571

Зс = 5426,6 грн (середньомісячний заробіток для обчислення пенсії, з урахуванням підвищення 11%)





Підставляємо дані у формулу пенсії:

5426,6 (Зс) * 1,33571 (Iкз ) * 0,42833 (Кс) = 3 104,69





Відтак, пенсіонерці ще додадуть доплату за понаднормовий стаж, у цьому випадку — 389,18 грн, і з урахуванням цієї суми пенсія складе 3 493,87 грн.





Приклад другий: плюс 900 грн

Чоловік — ліквідатор аварії на ЧАЕС ІІ категорії. Пенсія призначена до 2011 року, працюючий пенсіонер. Стаж 39 років 9 місяців.





До індексації пенсія складала - 8 497,77 грн

Після індексації з 1.03.2021 — 9 397,2 грн





899,43 грн — сума підвищення пенсії





Кс (коефіцієнт стажу) = 0,3975

Iкз (індивідуальний коефіцієнт зарплати) = 4,20756

5426,6 грн - середньомісячний заробіток для обчислення пенсії (з урахуванням підвищення 11%)





Підставляємо дані у формулу пенсії, показник Зс при цьому однаковий для пенсіонерів (такий, як і в першому прикладі):





5426,6 (Зс) * 4,20756 (Iкз ) * 0,3975 (Кс) = 9076,02 грн





Пенсіонеру ще додадуть доплату за понаднормовий стаж, у його випадку — 150,36 грн, а також додаткову доплату як ліквідатору — 170,82 грн.





З урахуванням доплат пенсія й складе 9 397,2 грн.

Як бачимо, суттєво вплинули на її розмір не доплати, а індивідуальний коефіцієнт зарплати. Чим вищий заробіток — тим вища й пенсія. Ось чому важливо отримувати легальну зарплату, не в конверті.





Хто не отримає підвищення

У більшості випадків не підвищаться мінімальні пенсії, які дорівнюють прожитковому мінімуму для непрацездатних (зараз це 1769 грн).





Як пояснила Світлана Лиходій, начальник відділу обслуговування громадян Автозаводського району м. Кременчука та Кременчуцького району, індексація цих пенсій проведена. Але якщо зарплата була низькою, і через це розрахунковий розмір пенсії (це той самий, що обраховується за формулою) був малий (наприклад, 1500 грн), такому пенсіонеру доплачують до мінімального розміру пенсії – до 1769 грн. При цьому підвищення (навіть на 100 грн) він не отримає — його виплата так і залишиться 1769 грн.





Ті, хто вийшов на пенсію у 2019 та 2020 роках (коли середня зарплата в Україні була вище за 5426 грн 60 коп), у результаті березневої індексації також підвищення не отримають (навіть 100 грн). Частково — й ті, хто вийшов на пенсію у 2018 році.

Кого індексація з 1 березня не торкнеться взагалі: