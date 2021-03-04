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Надзвичайні новини

На Полтавщині у жорсткому ДТП загинуло двоє людей

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 675

 

Ще двоє постраждалих у лікарні

На Полтавщині у жорсткому ДТП загинуло двоє людей. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні, 4 березня, близько 8.00 на трасі «Полтава-Суми» поблизу села Петрівка. 


 


Зіштовхнулися Opel Vivaro та ВАЗ-2107. Унаслідок ДТП 66-річний водій ВАЗу та його 65-річна пасажирка загинули на місці. 30-річного водія Opel та його 19-річного пасажира з травмами госпіталізували. 


 


Вирішується питання про внесення відомостей слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). Обставини та причини аварії встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
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