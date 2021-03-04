Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Надзвичайні новини

У браконьєра на Кременчуцькому водосховищі відібрали сітки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 824 Коментарів: 1

 

До того, як молодика зустріли правоохоронці, він встиг витягли 20 кг риби

У браконьєра на Кременчуцькому водосховищі відібрали сітки. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося сьогодні, 4 березня поблизу села Липове, Глобинської громади.


Молодик встиг «наловити» 20 кг різних видів риби, завдавши шкоду біоресурсам на понад 10 000 гривень. У браконьєра вилучили 60 метрів сіток та гумовий човен. 


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

3
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: браконьєр браконьєрство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

2 736
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:06

В заповеднике на зимовальной яме сетями шуруют, а доблестные инспектора пенсионеров за перелов удочками в пронозовке щимят....


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх