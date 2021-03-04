У браконьєра на Кременчуцькому водосховищі відібрали сітки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 824 Коментарів: 1

До того, як молодика зустріли правоохоронці, він встиг витягли 20 кг риби

У браконьєра на Кременчуцькому водосховищі відібрали сітки. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося сьогодні, 4 березня поблизу села Липове, Глобинської громади.





Молодик встиг «наловити» 20 кг різних видів риби, завдавши шкоду біоресурсам на понад 10 000 гривень. У браконьєра вилучили 60 метрів сіток та гумовий човен.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.