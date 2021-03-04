«Кремінь» завоював весь комплект нагород на турнірі «Промінь Мрії Cup»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 90

У Горішніх Плавнях відбувся турнір з футзалу «Промінь мрії Cup-2021» серед футболістів 2011 року народження. Участь у змаганнях взяли 12 команд, серед них дві представники «Кременя»: «Кремінь-1», «Кремінь-2», «Нафтохімік», (обидві - Кременчук), «Golden Eagle» (Полтава), «Лідер» (Кобеляки), «Школа футбола-1», «Школа футбола-2», «Арсенал» (усі - Харків), ДЮСШ «Царичанка» (смт Царичанка, Дніпропетровська область), «Гірник-Спорт-1», «Гірник-Спорт-2», «Гірник-Спорт-2010» (усі – Горішні Плавні).

Команди були поділені на дві групи. За підсумками змагань в обох групах перше місце посіли кременчуцькі команди «Кременя». Наші хлопці навіть долали суперника з розгромним рахунком: «Кремінь» - «Лідер» - 14:0 та «ДЮСШ Царичанка» - «Кремінь-2» - 0:9.





У матчі за третє місце «Кремінь» переміг «Нафтохімік». А у фіналі друга команда «Кременя» здійснила неймовірний камбек у матчі з командою «Школа футболу». Спочатку рахунок відкрили кременчужани, але до перерви зрівняли рахунок харків’яни. У другому таймі забивав лише «Кремінь» й у підсумку перемогла з рахунком – 4:1.





Тренер Євген Марініч сподівався, що обидві його команди гратимуть у фіналі.

- Завжди відрізняються ігри групові та півфінальні, мабуть тому ставка не зіграла, що наші обидві команди не пройшли до фіналу. Одна наша команда перегоріла до гри півфіналу, або розслабилися, або перехвилювалися. Дякуємо організаторам за турнір та хорошу атмосферу. Головне дітям сподобалося, - зазначив тренер Євген Марініч телеканалу ГОК ТВ - В першу чергу треба перебороти себе, а не суперника. Й налаштуватися на певну гру. Так це досвід, який нам потрібен.

Індивідуальні нагороди взяли й троє гравців «Кременя»:

кращий бомбардир – Макар Чорномор

кращий гравець турніру - Дмитро Герда

кращий воротар – Іван Панков





«Кремінь» 2012 – завоював «срібло» турніру «Промінь Мрії Cup»





Вихованці Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012 на турнірі «Промінь мрії Cup» в запеклій боротьбі завоював срібні нагороди. Змагання проходили у Горішніх Плавнях. Участь у змаганнях взяли 16 команд з Горішніх Плавнів, Кременчука, Полтави, Котельви та Дніпра: «Кремінь», «Golden Eagle», «Котельва», «ДЮСШ Світловодськ», «Ягуар», «Гірник Спорт», «Академія Ротаня і Зозулі» та інші.





«Кремінь» переміг «Ягуар-2013», вирішальний м’яч був на рахунку Володимира Бережного. У другій зустрічі кременчужани перемогли команду «Академія Ротаня і Зозулі» - 4:1.





- Дербі вдалося й ні. Ми тільки вчимося... Не дивлячись, що хлопчаки на рік менші нас - дали бій. Видно вони налаштувалися на бій, а ми трохи розслабилися... Головне хороша вийшла гра й глядачі задоволені, - розповів телеканалу ГОК ТВ про матч з «Ягуар-2013» тренер Кременя Олег Казьмірчук.









Гравець команди «Кремінь» Нікіта Кожемяка розповів: «Ми дуже старалися. З ними багато ігор зіграли... Найважче у цих іграх - страх... На турнірах головне - радість, командний дух, найголовніше дружба в команді».





Нападник Ілля Остапець додав: «Футбол подобається красивими голами та моментами».





Автор голу у ворота «Ягуар-2013» Володимир Бережний сказав, що випадково забив гол:





- Випадково забив, просто бив навмання. Поєдинок був важкий. Головне було зіграти матч.





У фіналі наші хлопці завоювали «срібні» нагороди, поступившись супернику.