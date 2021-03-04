«Кремінь» завоював весь комплект нагород на турнірі «Промінь Мрії Cup»

У Горішніх Плавнях відбувся турнір з футзалу «Промінь мрії Cup-2021» серед футболістів 2011 року народження. Участь у змаганнях взяли 12 команд, серед них дві представники «Кременя»: «Кремінь-1», «Кремінь-2», «Нафтохімік», (обидві - Кременчук), «Golden Eagle» (Полтава), «Лідер» (Кобеляки), «Школа футбола-1», «Школа футбола-2», «Арсенал» (усі - Харків), ДЮСШ «Царичанка» (смт Царичанка, Дніпропетровська область), «Гірник-Спорт-1», «Гірник-Спорт-2», «Гірник-Спорт-2010» (усі – Горішні Плавні).
Команди були поділені на дві групи. За підсумками змагань в обох групах перше місце посіли кременчуцькі команди «Кременя». Наші хлопці навіть долали суперника з розгромним рахунком: «Кремінь» - «Лідер» - 14:0 та «ДЮСШ Царичанка» - «Кремінь-2» - 0:9.
У матчі за третє місце «Кремінь» переміг «Нафтохімік». А у фіналі друга команда «Кременя» здійснила неймовірний камбек у матчі з командою «Школа футболу». Спочатку рахунок відкрили кременчужани, але до перерви зрівняли рахунок харків’яни. У другому таймі забивав лише «Кремінь» й у підсумку перемогла з рахунком – 4:1.
Тренер Євген Марініч сподівався, що обидві його команди гратимуть у фіналі.
Вихованці Олега Казьмірчука «Кремінь» 2012 на турнірі «Промінь мрії Cup» в запеклій боротьбі завоював срібні нагороди. Змагання проходили у Горішніх Плавнях. Участь у змаганнях взяли 16 команд з Горішніх Плавнів, Кременчука, Полтави, Котельви та Дніпра: «Кремінь», «Golden Eagle», «Котельва», «ДЮСШ Світловодськ», «Ягуар», «Гірник Спорт», «Академія Ротаня і Зозулі» та інші.
«Кремінь» переміг «Ягуар-2013», вирішальний м’яч був на рахунку Володимира Бережного. У другій зустрічі кременчужани перемогли команду «Академія Ротаня і Зозулі» - 4:1.
Гравець команди «Кремінь» Нікіта Кожемяка розповів: «Ми дуже старалися. З ними багато ігор зіграли... Найважче у цих іграх - страх... На турнірах головне - радість, командний дух, найголовніше дружба в команді».
Нападник Ілля Остапець додав: «Футбол подобається красивими голами та моментами».
Автор голу у ворота «Ягуар-2013» Володимир Бережний сказав, що випадково забив гол:
У фіналі наші хлопці завоювали «срібні» нагороди, поступившись супернику.