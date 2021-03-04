Аліменти наперед: кременчужанин сплатив синові понад 300 тисяч гривень

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 373

Правда, перед цим його позбавили права керування автівкою та виїзду закордон

Через суттєві зміни у житті кременчужанка попросила свого колишнього чоловіка сплатити їхній дитині чималу суму грошей – 300 тисяч гривень.





Варто зазначити, що на той момент суд вже зобов’язав кременчужанина сплачувати аліменти, але чоловік не відзначився сумлінністю при виконанні батьківського обов’язку та накопичив заборгованість. Тому, через недодані батьком тисячі (борг, який перевищив суму відповідних платежів за 4 місяці), державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) винесли вмотивовані постанови та тимчасово обмежили чоловіка у деяких свободах:

у праві виїзду за межі України;

у праві керування транспортними засобами;

у праві користуванні зброєю;

у праві полювання.

Так, завдані правовими санкціями незручності переконали чоловіка погасити наявну аліментну заборгованість. Разом з тим, громадянин задовольнив й прохання колишньої дружини, оскільки вона зобов’язалася відмовитись від вимоги сплачувати аліменти у майбутньому. Тому рішення віддати одразу понад 300 тисяч гривень для батька стало раціональним, оскільки більше не потрібно буде щомісячно нагадувати собі про сплату аліментів та миритися з правовими заборонами.