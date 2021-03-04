Фінали кубків Кременчука з футзалу стартують цими вихідними

Цими вихідними у Кременчуці відбудуться фінали кубків міста з футзалу.
|
Дата
|
Матч
|
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
27.02.2021
|
Динамо –ВПУ-7
(Гавринков-2, Нікітін-2, Кунєв, Грубась – Клименко-3, Шаповал, Орендаренко І.)
|
6:5
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
Оверком – Діліжанс
(Гулович-3, Матірний-3, Олефір, Синевид – Глущенко-2, Занько, Шахман, Ковпан)
|
9:5
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
Марсель – Поло
(Козлов-4, Кравчук, Василенко – Піскун, Скапа)
|
6:2
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
ОДЮК – Арсенал
(Вєтров, Гірич – Гончаренко-2, Томенко-2, Остапенко, Сушко, Тущенко(АГ), Самойленко(АГ))
|
2:8
|
2 Ліга
|
27.02.2021
|
Кредмаш – Круть і Ко
(Прошакін, Шибко – Куліш, Рома)
|
2:2
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
28.01.2021
|
FERREXPO – Світловодськ
(Чернушенко – Кувшинов, Начернюк)
|
1:2
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
Шраліс – Ягуар
(Ніколаєв – Прутян-2, Миронюк-2, Смірнов)
|
1:5
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
ТАС – Адвокат
(Кулька, Цвелих, Баронін(АГ), Вінніченко(АГ))
|
4:0
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
Кремінь – Джей Ті Ай
(Гонтар – Красноплахтич-3)
|
1:3
|
1 Ліга
|
28.01.2021
|
ОДЮК – Круть і Ко
(Бойко, Тущенко – Чорноус-2, Сташкевич, Редун, Кузьмич)
|
2:5
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
Поло – Діліжанс
(Піскун-2, Коробко, Скапа, Глухов – Ковпан, Дерієнко(АГ))
|
5:2
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
ВПУ-7 – Кредмаш
(Орендаренко І.-4, Орендаренко В., Брайко, Клименко, Белокопитов, Палюх - Щербак)
|
9:1
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
Оверком – Трансгаз
(Синевид, Папірний, Манасян - Колісник)
|
3:1
|
2 Ліга
|
28.01.2021
|
Марсель – Арсенал
(Козлов-4, Кравчук-2, Степанчук, Міщенко - Гончаренко)
|
8:1
|
2 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
27.02.2021
|
Фортуна – Маяк-2
(Удовицький – Остапець-3, Москальов-2, Клюсенко)
|
1:6
|
5 Ліга
|
27.02.2021
|
Зоря – Талант
(Крошка-3, Білоус Я.-2, Самков-2, Грищенко, Ричка – Бровко, Хвостенко, Ковинько)
|
9:3
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
Юність – ПрАТ Кременчукгаз
(Яременко, Пукас, Охотник – Богиня-3, Волощенко, Ляшенко, Твердохліб)
|
3:6
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
Прорив – Теплоенерго
(Коробко-2, Коваценко – Пушкеля-3, Локтіонов-2, Попельнюх)
|
3:6
|
4 Ліга
|
27.02.2021
|
Ізумруд – Кременчук
(??? – Омельян М.-2, Лівенцев, Рубан)
|
1:4
|
5 Ліга
|
27.02.2021
|
Інтер Авто – Н.Знамянка
(Кухта-2, Цемах, Гуцу – Кривченко-2, Вербецький, Назаров)
|
4:4
|
3 Ліга
|
27.02.2021
|
1-й Віконний – Брест
(Тітар-2, Федоров, Суров, Кучма, Масюк – Скляренко, Біденко В., Біденко О., Кранін)
|
6:4
|
3 Ліга
|
27.02.2021
|
Деївка – Кремінь АТО
(Чкан-6, Середа-2 – Галочкін-3, Лозовий-2)
|
8:5
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
28.01.2021
|
Локомотив – Стріт
(Звєздай – Демаков, Петріка)
|
1:2
|
3 Ліга
|
28.01.2021
|
Патріот – Світ спорту
(Зубченко, Одарушенко – Соловйов, Мартиросян)
|
2:2
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
Правий берег – Пронозівка
(Семьонов, Старушко, Стрижак, Айрапетян – Дідей, Кольвах)
|
4:2
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
Рошен – Шершні
(Рудницький-4, Матвійчук-2, Остапченко О., Фідря, Кравченко, Левченко – Юфа, Максімов(АГ))
|
10:2
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
Олімп – Магія смаку
(Крутіков-2, Шандра-2, Близнюк – Якимець-2, Чориний-2, Зелений, Чернець(АГ))
|
5:6
|
5 Ліга
|
28.01.2021
|
Колос – Чемпіон
(Яковенко-2, Гусев, Чубанов – Коваленко Є.)
|
4:2
|
4 Ліга
|
28.01.2021
|
Мегаспорт – ПП
(Кузбменко-3, Семененко-3, Заніздря В.-3, Колодочка, Приходько)
|
11:0
|
4 Ліга
1 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Геологія
|
11
|
10
|
1
|
0
|
57-20
|
31
|
2
|
ТАС
|
13
|
9
|
1
|
3
|
59-31
|
28
|
3
|
Світловодськ
|
12
|
6
|
2
|
4
|
41-43
|
20
|
4
|
Шарліс
|
11
|
5
|
3
|
3
|
27-23
|
18
|
5
|
Адвокат
|
13
|
5
|
3
|
5
|
41-41
|
18
|
6
|
Джей Ті Ай
|
12
|
4
|
1
|
7
|
34-41
|
13
|
7
|
Ягуар
|
13
|
3
|
4
|
6
|
44-49
|
13
|
8
|
FERREXPO
|
13
|
2
|
2
|
9
|
31-52
|
8
|
9
|
Кремінь
|
12
|
2
|
1
|
9
|
31-65
|
7
2 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Марсель
|
15
|
12
|
1
|
2
|
74-32
|
37
|
2
|
ВПУ-7
|
15
|
9
|
1
|
5
|
68-46
|
28
|
3
|
Поло
|
14
|
8
|
3
|
3
|
47-33
|
27
|
4
|
Трансгаз
|
13
|
8
|
1
|
4
|
51-35
|
25
|
5
|
Круть і Ко
|
14
|
7
|
3
|
4
|
41-44
|
24
|
6
|
Оверком
|
14
|
5
|
2
|
7
|
38-41
|
17
|
7
|
Кредмаш
|
13
|
5
|
1
|
7
|
39-52
|
16
|
8
|
Динамо
|
14
|
5
|
1
|
8
|
56-54
|
16
|
9
|
Діліжанс
|
14
|
4
|
1
|
9
|
48-68
|
13
|
10
|
ОДЮК
|
15
|
3
|
0
|
12
|
37-78
|
9
|
11
|
Арсенал
|
13
|
3
|
2
|
8
|
39-55
|
8
3 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
1-й Віконний
|
12
|
9
|
1
|
2
|
59-29
|
28
|
2
|
Деївка
|
13
|
8
|
0
|
5
|
61-46
|
24
|
3
|
Нафтохімік-В
|
12
|
7
|
2
|
3
|
50-35
|
23
|
4
|
Інтер Авто
|
12
|
6
|
4
|
2
|
76-40
|
22
|
5
|
Н.Знам’янка
|
12
|
6
|
2
|
4
|
63-37
|
20
|
6
|
Стріт
|
13
|
5
|
3
|
5
|
37-51
|
18
|
7
|
Локомотив
|
13
|
3
|
3
|
7
|
34-41
|
12
|
8
|
Брест
|
12
|
3
|
0
|
9
|
47-82
|
9
|
9
|
Кремінь АТО
|
13
|
1
|
1
|
11
|
35-101
|
4
4 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Зоря
|
14
|
14
|
0
|
0
|
90-45
|
42
|
2
|
ПрАт Кременчукгаз
|
14
|
10
|
1
|
3
|
66-53
|
31
|
3
|
Теплоенерго
|
14
|
9
|
1
|
4
|
75-56
|
28
|
4
|
Прорив
|
14
|
9
|
0
|
5
|
82-51
|
27
|
5
|
Мегаспорт
|
14
|
7
|
1
|
6
|
66-63
|
22
|
6
|
Юність
|
14
|
4
|
1
|
9
|
53-57
|
13
|
7
|
Колос
|
14
|
4
|
0
|
10
|
53-81
|
12
|
8
|
Чемпіон
|
14
|
3
|
2
|
9
|
55-79
|
11
|
9
|
ПП
|
14
|
3
|
1
|
10
|
53-84
|
10
|
10
|
Талант
|
14
|
3
|
1
|
10
|
39-63
|
10
5 Ліга
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Маяк-2
|
15
|
13
|
0
|
2
|
105-44
|
39
|
2
|
Магія смаку
|
15
|
13
|
0
|
2
|
117-44
|
39
|
3
|
Світ спорту
|
15
|
11
|
2
|
2
|
90-27
|
35
|
4
|
Олімп
|
15
|
11
|
0
|
4
|
82-45
|
33
|
5
|
Правий берег
|
15
|
9
|
0
|
6
|
79-49
|
27
|
6
|
Пронозівка
|
15
|
8
|
2
|
5
|
70-52
|
26
|
7
|
Кременчук
|
14
|
7
|
0
|
7
|
63-65
|
21
|
8
|
Патріот
|
15
|
5
|
1
|
9
|
63-79
|
16
|
9
|
Рошен
|
15
|
5
|
0
|
10
|
61-78
|
15
|
10
|
Фортуна
|
16
|
2
|
2
|
12
|
35-93
|
8
|
11
|
Шершні
|
15
|
2
|
0
|
13
|
47-97
|
6
|
12
|
Ізумруд
|
15
|
0
|
1
|
14
|
20-159
|
1
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
06.03.2021
|
14:00
|
Прорив – Колос
|
4 Ліга
|
06.03.2021
|
15:00
|
Динамо – Кредмаш
|
2 Ліга
|
06.03.2021
|
16:00
|
Трансгаз – ОДЮК
|
2 Ліга
|
06.03.2021
|
17:00
|
Діліжанс – Марсель
|
2 Ліга
|
06.03.2021
|
18:00
|
Арсенал – Оверком
|
2 Ліга
|
06.03.2021
|
19:00
|
ВПУ-7 - Поло
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
07.01.2021
|
12:00
|
Трансгаз – ВПУ-7
|
Фінал Кубка
|
07.01.2021
|
13:00
|
Шарліс – ТАС
|
Фінал Кубка
|
07.01.2021
|
14:00
|
Адвокат - FERREXPO
|
1 Ліга
|
07.01.2021
|
15:00
|
Світловодськ – Кремінь
|
1 Ліга
|
07.01.2021
|
16:00
|
Ягуар – Геологія
|
1 Ліга
|
07.01.2021
|
17:00
|
Динамо – ОДЮК
|
2 Ліга
|
07.01.2021
|
18:00
|
Круть і Ко – Оверком
|
2 Ліга
|
07.01.2021
|
19:00
|
Арсенал - Поло
|
2 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
06.03.2021
|
12:00
|
Світ спорту – Рошен
|
5 Ліга
|
06.03.2021
|
13:00
|
Маяк-2 – Ізумруд
|
5 Ліга
|
06.03.2021
|
14:00
|
Шершні – Правий берег
|
5 Ліга
|
06.03.2021
|
15:00
|
1-й Віконний – Інтер Авто
|
3 Ліга
|
06.03.2021
|
16:00
|
ПрАТ Креименчукгаз – Зоря
|
4 Ліга
|
06.03.2021
|
17:00
|
Талант – Мегаспорт
|
4 Ліга
|
06.03.2021
|
18:00
|
Магія смаку – Фортуна
|
5 Ліга
|
06.03.2021
|
19:00
|
Пронозівка – Олімп
|
5 Ліга
|
ГРАНІТ
|
07.01.2021
|
12:00
|
Деївка – Стріт
|
3 Ліга
|
07.01.2021
|
13:00
|
Нафтохімік-В – Брест
|
3 Ліга
|
07.01.2021
|
14:00
|
Магія смаку – Олімп
|
Фінал Кубка
|
07.01.2021
|
15:00
|
ПП – Зоря
|
Фінал Кубка
|
07.01.2021
|
16:00
|
Інтер Авто – Маяк-2
|
Фінал Кубка
|
07.01.2021
|
17:00
|
Теплоенерго – Юність
|
4 Ліга
|
07.01.2021
|
18:00
|
Кременчук – Патріот
|
5 Ліга
|
07.01.2021
|
19:00
|
Н.Знамянка - Локомотив
|
3 Ліга