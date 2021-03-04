Фінали кубків Кременчука з футзалу стартують цими вихідними

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Цими вихідними у Кременчуці відбудуться фінали кубків міста з футзалу.





Резульати матчів





Дата Матч Ліга ПОЛІТЕХНІК 27.02.2021 Динамо –ВПУ-7 (Гавринков-2, Нікітін-2, Кунєв, Грубась – Клименко-3, Шаповал, Орендаренко І.) 6:5 2 Ліга 27.02.2021 Оверком – Діліжанс (Гулович-3, Матірний-3, Олефір, Синевид – Глущенко-2, Занько, Шахман, Ковпан) 9:5 2 Ліга 27.02.2021 Марсель – Поло (Козлов-4, Кравчук, Василенко – Піскун, Скапа) 6:2 2 Ліга 27.02.2021 ОДЮК – Арсенал (Вєтров, Гірич – Гончаренко-2, Томенко-2, Остапенко, Сушко, Тущенко(АГ), Самойленко(АГ)) 2:8 2 Ліга 27.02.2021 Кредмаш – Круть і Ко (Прошакін, Шибко – Куліш, Рома) 2:2 2 Ліга ПОЛІТЕХНІК 28.01.2021 FERREXPO – Світловодськ (Чернушенко – Кувшинов, Начернюк) 1:2 1 Ліга 28.01.2021 Шраліс – Ягуар (Ніколаєв – Прутян-2, Миронюк-2, Смірнов) 1:5 1 Ліга 28.01.2021 ТАС – Адвокат (Кулька, Цвелих, Баронін(АГ), Вінніченко(АГ)) 4:0 1 Ліга 28.01.2021 Кремінь – Джей Ті Ай (Гонтар – Красноплахтич-3) 1:3 1 Ліга 28.01.2021 ОДЮК – Круть і Ко (Бойко, Тущенко – Чорноус-2, Сташкевич, Редун, Кузьмич) 2:5 2 Ліга 28.01.2021 Поло – Діліжанс (Піскун-2, Коробко, Скапа, Глухов – Ковпан, Дерієнко(АГ)) 5:2 2 Ліга 28.01.2021 ВПУ-7 – Кредмаш (Орендаренко І.-4, Орендаренко В., Брайко, Клименко, Белокопитов, Палюх - Щербак) 9:1 2 Ліга 28.01.2021 Оверком – Трансгаз (Синевид, Папірний, Манасян - Колісник) 3:1 2 Ліга 28.01.2021 Марсель – Арсенал (Козлов-4, Кравчук-2, Степанчук, Міщенко - Гончаренко) 8:1 2 Ліга

Дата Матч Ліга ГРАНІТ 27.02.2021 Фортуна – Маяк-2 (Удовицький – Остапець-3, Москальов-2, Клюсенко) 1:6 5 Ліга 27.02.2021 Зоря – Талант (Крошка-3, Білоус Я.-2, Самков-2, Грищенко, Ричка – Бровко, Хвостенко, Ковинько) 9:3 4 Ліга 27.02.2021 Юність – ПрАТ Кременчукгаз (Яременко, Пукас, Охотник – Богиня-3, Волощенко, Ляшенко, Твердохліб) 3:6 4 Ліга 27.02.2021 Прорив – Теплоенерго (Коробко-2, Коваценко – Пушкеля-3, Локтіонов-2, Попельнюх) 3:6 4 Ліга 27.02.2021 Ізумруд – Кременчук (??? – Омельян М.-2, Лівенцев, Рубан) 1:4 5 Ліга 27.02.2021 Інтер Авто – Н.Знамянка (Кухта-2, Цемах, Гуцу – Кривченко-2, Вербецький, Назаров) 4:4 3 Ліга 27.02.2021 1-й Віконний – Брест (Тітар-2, Федоров, Суров, Кучма, Масюк – Скляренко, Біденко В., Біденко О., Кранін) 6:4 3 Ліга 27.02.2021 Деївка – Кремінь АТО (Чкан-6, Середа-2 – Галочкін-3, Лозовий-2) 8:5 3 Ліга ГРАНІТ 28.01.2021 Локомотив – Стріт (Звєздай – Демаков, Петріка) 1:2 3 Ліга 28.01.2021 Патріот – Світ спорту (Зубченко, Одарушенко – Соловйов, Мартиросян) 2:2 5 Ліга 28.01.2021 Правий берег – Пронозівка (Семьонов, Старушко, Стрижак, Айрапетян – Дідей, Кольвах) 4:2 5 Ліга 28.01.2021 Рошен – Шершні (Рудницький-4, Матвійчук-2, Остапченко О., Фідря, Кравченко, Левченко – Юфа, Максімов(АГ)) 10:2 5 Ліга 28.01.2021 Олімп – Магія смаку (Крутіков-2, Шандра-2, Близнюк – Якимець-2, Чориний-2, Зелений, Чернець(АГ)) 5:6 5 Ліга 28.01.2021 Колос – Чемпіон (Яковенко-2, Гусев, Чубанов – Коваленко Є.) 4:2 4 Ліга 28.01.2021 Мегаспорт – ПП (Кузбменко-3, Семененко-3, Заніздря В.-3, Колодочка, Приходько) 11:0 4 Ліга





Турнірні таблиці





1 Ліга

Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Геологія 11 10 1 0 57-20 31 2 ТАС 13 9 1 3 59-31 28 3 Світловодськ 12 6 2 4 41-43 20 4 Шарліс 11 5 3 3 27-23 18 5 Адвокат 13 5 3 5 41-41 18 6 Джей Ті Ай 12 4 1 7 34-41 13 7 Ягуар 13 3 4 6 44-49 13 8 FERREXPO 13 2 2 9 31-52 8 9 Кремінь 12 2 1 9 31-65 7





2 Ліга

Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Марсель 15 12 1 2 74-32 37 2 ВПУ-7 15 9 1 5 68-46 28 3 Поло 14 8 3 3 47-33 27 4 Трансгаз 13 8 1 4 51-35 25 5 Круть і Ко 14 7 3 4 41-44 24 6 Оверком 14 5 2 7 38-41 17 7 Кредмаш 13 5 1 7 39-52 16 8 Динамо 14 5 1 8 56-54 16 9 Діліжанс 14 4 1 9 48-68 13 10 ОДЮК 15 3 0 12 37-78 9 11 Арсенал 13 3 2 8 39-55 8





3 Ліга

Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 1-й Віконний 12 9 1 2 59-29 28 2 Деївка 13 8 0 5 61-46 24 3 Нафтохімік-В 12 7 2 3 50-35 23 4 Інтер Авто 12 6 4 2 76-40 22 5 Н.Знам’янка 12 6 2 4 63-37 20 6 Стріт 13 5 3 5 37-51 18 7 Локомотив 13 3 3 7 34-41 12 8 Брест 12 3 0 9 47-82 9 9 Кремінь АТО 13 1 1 11 35-101 4





4 Ліга

Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Зоря 14 14 0 0 90-45 42 2 ПрАт Кременчукгаз 14 10 1 3 66-53 31 3 Теплоенерго 14 9 1 4 75-56 28 4 Прорив 14 9 0 5 82-51 27 5 Мегаспорт 14 7 1 6 66-63 22 6 Юність 14 4 1 9 53-57 13 7 Колос 14 4 0 10 53-81 12 8 Чемпіон 14 3 2 9 55-79 11 9 ПП 14 3 1 10 53-84 10 10 Талант 14 3 1 10 39-63 10

5 Ліга

Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Маяк-2 15 13 0 2 105-44 39 2 Магія смаку 15 13 0 2 117-44 39 3 Світ спорту 15 11 2 2 90-27 35 4 Олімп 15 11 0 4 82-45 33 5 Правий берег 15 9 0 6 79-49 27 6 Пронозівка 15 8 2 5 70-52 26 7 Кременчук 14 7 0 7 63-65 21 8 Патріот 15 5 1 9 63-79 16 9 Рошен 15 5 0 10 61-78 15 10 Фортуна 16 2 2 12 35-93 8 11 Шершні 15 2 0 13 47-97 6 12 Ізумруд 15 0 1 14 20-159 1





Розклад матчів на 6 та 7 березня





Дата Початок Матч Ліга ПОЛІТЕХНІК 06.03.2021 14:00 Прорив – Колос 4 Ліга 06.03.2021 15:00 Динамо – Кредмаш 2 Ліга 06.03.2021 16:00 Трансгаз – ОДЮК 2 Ліга 06.03.2021 17:00 Діліжанс – Марсель 2 Ліга 06.03.2021 18:00 Арсенал – Оверком 2 Ліга 06.03.2021 19:00 ВПУ-7 - Поло 2 Ліга ПОЛІТЕХНІК 07.01.2021 12:00 Трансгаз – ВПУ-7 Фінал Кубка 07.01.2021 13:00 Шарліс – ТАС Фінал Кубка 07.01.2021 14:00 Адвокат - FERREXPO 1 Ліга 07.01.2021 15:00 Світловодськ – Кремінь 1 Ліга 07.01.2021 16:00 Ягуар – Геологія 1 Ліга 07.01.2021 17:00 Динамо – ОДЮК 2 Ліга 07.01.2021 18:00 Круть і Ко – Оверком 2 Ліга 07.01.2021 19:00 Арсенал - Поло 2 Ліга