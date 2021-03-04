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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Фінали кубків Кременчука з футзалу стартують цими вихідними

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 337

 

Федерація футболу Кременчука запрошує усіх охочих підтримати команди

Цими вихідними у Кременчуці відбудуться фінали кубків міста з футзалу. 


Резульати матчів 


Дата

  

Матч

 

Ліга

ПОЛІТЕХНІК

27.02.2021

  

Динамо –ВПУ-7

(Гавринков-2, Нікітін-2, Кунєв, Грубась – Клименко-3, Шаповал, Орендаренко І.)

6:5

2 Ліга

27.02.2021

  

Оверком – Діліжанс

(Гулович-3, Матірний-3, Олефір, Синевид – Глущенко-2, Занько, Шахман, Ковпан)

9:5

2 Ліга

27.02.2021

  

Марсель – Поло

(Козлов-4, Кравчук, Василенко – Піскун, Скапа)

6:2

2 Ліга

27.02.2021

  

ОДЮК – Арсенал

(Вєтров, Гірич – Гончаренко-2, Томенко-2, Остапенко, Сушко, Тущенко(АГ), Самойленко(АГ))

2:8

2 Ліга

27.02.2021

  

Кредмаш – Круть і Ко

(Прошакін, Шибко – Куліш, Рома)

2:2

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

28.01.2021

  

FERREXPO – Світловодськ

(Чернушенко – Кувшинов, Начернюк)

1:2

1 Ліга

28.01.2021

  

Шраліс – Ягуар

(Ніколаєв – Прутян-2, Миронюк-2, Смірнов)

1:5

1 Ліга

28.01.2021

  

ТАС – Адвокат

(Кулька, Цвелих, Баронін(АГ), Вінніченко(АГ))

4:0

1 Ліга

28.01.2021

  

Кремінь – Джей Ті Ай

(Гонтар – Красноплахтич-3)

1:3

1 Ліга

28.01.2021

  

ОДЮК – Круть і Ко

(Бойко, Тущенко – Чорноус-2, Сташкевич, Редун, Кузьмич)

2:5

2 Ліга

28.01.2021

  

Поло – Діліжанс

(Піскун-2, Коробко, Скапа, Глухов – Ковпан, Дерієнко(АГ))

5:2

2 Ліга

28.01.2021

  

ВПУ-7 – Кредмаш

(Орендаренко І.-4, Орендаренко В., Брайко, Клименко, Белокопитов, Палюх - Щербак)

9:1

2 Ліга

28.01.2021

  

Оверком – Трансгаз

(Синевид, Папірний, Манасян - Колісник)

3:1

2 Ліга

28.01.2021

  

Марсель – Арсенал

(Козлов-4, Кравчук-2, Степанчук, Міщенко - Гончаренко)

8:1

2 Ліга

 

 

Дата

  

Матч

 

Ліга

ГРАНІТ

27.02.2021

  

Фортуна – Маяк-2

(Удовицький – Остапець-3, Москальов-2, Клюсенко)

1:6

5 Ліга

27.02.2021

  

Зоря – Талант

(Крошка-3, Білоус Я.-2, Самков-2, Грищенко, Ричка – Бровко, Хвостенко, Ковинько)

9:3

4 Ліга

27.02.2021

  

Юність – ПрАТ Кременчукгаз

(Яременко, Пукас, Охотник – Богиня-3, Волощенко, Ляшенко, Твердохліб)

3:6

4 Ліга

27.02.2021

  

Прорив – Теплоенерго

(Коробко-2, Коваценко – Пушкеля-3, Локтіонов-2, Попельнюх)

3:6

4 Ліга

27.02.2021

  

Ізумруд – Кременчук

(??? – Омельян М.-2, Лівенцев, Рубан)

1:4

5 Ліга

27.02.2021

  

Інтер Авто – Н.Знамянка

(Кухта-2, Цемах, Гуцу – Кривченко-2, Вербецький, Назаров)

4:4

3 Ліга

27.02.2021

  

1-й Віконний – Брест

(Тітар-2, Федоров, Суров, Кучма, Масюк – Скляренко, Біденко В., Біденко О., Кранін)

6:4

3 Ліга

27.02.2021

  

Деївка – Кремінь АТО

(Чкан-6, Середа-2 – Галочкін-3, Лозовий-2)

8:5

3 Ліга

ГРАНІТ

28.01.2021

  

Локомотив – Стріт

(Звєздай – Демаков, Петріка)

1:2

3 Ліга

28.01.2021

  

Патріот – Світ спорту

(Зубченко, Одарушенко – Соловйов, Мартиросян)

2:2

5 Ліга

28.01.2021

  

Правий берег – Пронозівка

(Семьонов, Старушко, Стрижак, Айрапетян – Дідей, Кольвах)

4:2

5 Ліга

28.01.2021

  

Рошен – Шершні

(Рудницький-4, Матвійчук-2, Остапченко О., Фідря, Кравченко, Левченко – Юфа, Максімов(АГ))

10:2

5 Ліга

28.01.2021

  

Олімп – Магія смаку

(Крутіков-2, Шандра-2, Близнюк – Якимець-2, Чориний-2, Зелений, Чернець(АГ))

5:6

5 Ліга

28.01.2021

  

Колос – Чемпіон

(Яковенко-2, Гусев, Чубанов – Коваленко Є.)

4:2

4 Ліга

28.01.2021

  

Мегаспорт – ПП

(Кузбменко-3, Семененко-3, Заніздря В.-3, Колодочка, Приходько)

11:0

4 Ліга


Турнірні таблиці


1 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Геологія

11

10

1

0

57-20

31

2

ТАС

13

9

1

3

59-31

28

3

Світловодськ

12

6

2

4

41-43

20

4

Шарліс

11

5

3

3

27-23

18

5

Адвокат

13

5

3

5

41-41

18

6

Джей Ті Ай

12

4

1

7

34-41

13

7

Ягуар

13

3

4

6

44-49

13

8

FERREXPO

13

2

2

9

31-52

8

9

Кремінь

12

2

1

9

31-65

7


2 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Марсель

15

12

1

2

74-32

37

2

ВПУ-7

15

9

1

5

68-46

28

3

Поло

14

8

3

3

47-33

27

4

Трансгаз

13

8

1

4

51-35

25

5

Круть і Ко

14

7

3

4

41-44

24

6

Оверком

14

5

2

7

38-41

17

7

Кредмаш

13

5

1

7

39-52

16

8

Динамо

14

5

1

8

56-54

16

9

Діліжанс

14

4

1

9

48-68

13

10

ОДЮК

15

3

0

12

37-78

9

11

Арсенал

13

3

2

8

39-55

8


3 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

1-й Віконний

12

9

1

2

59-29

28

2

Деївка

13

8

0

5

61-46

24

3

Нафтохімік-В

12

7

2

3

50-35

23

4

Інтер Авто

12

6

4

2

76-40

22

5

Н.Знам’янка

12

6

2

4

63-37

20

6

Стріт

13

5

3

5

37-51

18

7

Локомотив

13

3

3

7

34-41

12

8

Брест

12

3

0

9

47-82

9

9

Кремінь АТО

13

1

1

11

35-101

4


4 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Зоря

14

14

0

0

90-45

42

2

ПрАт Кременчукгаз

14

10

1

3

66-53

31

3

Теплоенерго

14

9

1

4

75-56

28

4

Прорив

14

9

0

5

82-51

27

5

Мегаспорт

14

7

1

6

66-63

22

6

Юність

14

4

1

9

53-57

13

7

Колос

14

4

0

10

53-81

12

8

Чемпіон

14

3

2

9

55-79

11

9

ПП

14

3

1

10

53-84

10

10

Талант

14

3

1

10

39-63

10

 

5 Ліга

Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Маяк-2

15

13

0

2

105-44

39

2

Магія смаку

15

13

0

2

117-44

39

3

Світ спорту

15

11

2

2

90-27

35

4

Олімп

15

11

0

4

82-45

33

5

Правий берег

15

9

0

6

79-49

27

6

Пронозівка

15

8

2

5

70-52

26

7

Кременчук

14

7

0

7

63-65

21

8

Патріот

15

5

1

9

63-79

16

9

Рошен

15

5

0

10

61-78

15

10

Фортуна

16

2

2

12

35-93

8

11

Шершні

15

2

0

13

47-97

6

12

Ізумруд

15

0

1

14

20-159

1


Розклад матчів на 6 та 7 березня 


Дата

Початок

Матч

Ліга
 

ПОЛІТЕХНІК

06.03.2021

14:00

Прорив – Колос

4 Ліга

06.03.2021

15:00

Динамо – Кредмаш

2 Ліга

06.03.2021

16:00

Трансгаз – ОДЮК

2 Ліга

06.03.2021

17:00

Діліжанс – Марсель

2 Ліга

06.03.2021

18:00

Арсенал – Оверком

2 Ліга

06.03.2021

19:00

ВПУ-7 - Поло

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

07.01.2021

12:00

Трансгаз – ВПУ-7

Фінал Кубка

07.01.2021

13:00

Шарліс – ТАС

Фінал Кубка

07.01.2021

14:00

Адвокат - FERREXPO

1 Ліга

07.01.2021

15:00

Світловодськ – Кремінь

1 Ліга

07.01.2021

16:00

Ягуар – Геологія

1 Ліга

07.01.2021

17:00

Динамо – ОДЮК

2 Ліга

07.01.2021

18:00

Круть і Ко – Оверком

2 Ліга

07.01.2021

19:00

Арсенал - Поло

2 Ліга

 

Дата

Початок

Матч

Ліга
 

ГРАНІТ

06.03.2021

12:00

Світ спорту – Рошен

5 Ліга

06.03.2021

13:00

Маяк-2 – Ізумруд

5 Ліга

06.03.2021

14:00

Шершні – Правий берег

5 Ліга

06.03.2021

15:00

1-й Віконний – Інтер Авто

3 Ліга

06.03.2021

16:00

ПрАТ Креименчукгаз – Зоря

4 Ліга

06.03.2021

17:00

Талант – Мегаспорт

4 Ліга

06.03.2021

18:00

Магія смаку – Фортуна

5 Ліга

06.03.2021

19:00

Пронозівка – Олімп

5 Ліга

ГРАНІТ

07.01.2021

12:00

Деївка – Стріт

3 Ліга

07.01.2021

13:00

Нафтохімік-В – Брест

3 Ліга

07.01.2021

14:00

Магія смаку – Олімп

Фінал Кубка

07.01.2021

15:00

ПП – Зоря

Фінал Кубка

07.01.2021

16:00

Інтер Авто – Маяк-2

Фінал Кубка

07.01.2021

17:00

Теплоенерго – Юність

4 Ліга

07.01.2021

18:00

Кременчук – Патріот

5 Ліга

07.01.2021

19:00

Н.Знамянка - Локомотив

3 Ліга
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футзал
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