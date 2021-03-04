Кременчук отримав майже 6 млн на закупівлю інсуліну на пів року, далі фінансуватиме НСЗУ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 273

Кременчук отримав субвенцію у 5 747 169 грн для закупівлі інсуліну для хворих на цукровий діабет. Як повідомив очільник галузі охорони здоров’я міста Максим Середа на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, це кошти з помісячною розбивкою на пів року, які покриють потребу на найближчі 6 місяців.





- Кожного року нам виділяють не 100-відсоткову потребу. Але якщо у минулих роках це було від 50 до 60%, то зараз цієї суми, за нашими підрахунками, вистачає приблизно на 80%. Інші кошти у нас передбачені у міському бюджеті, вони теж будуть використані, – Максим Середа пояснив, що ще 20% фінансування надасть міський бюджет.





А з 1 липня планується, що Національна служба здоров'я України візьме на себе погашення витрат, які нестимуть аптеки по відпуску інсуліну, тобто їх повністю покриватиме держава.





Тож Максим Середа запевнив, що принаймні у найближчі пів року пацієнти у нашому місті на 100% будуть забезпечені інсуліном. Також він зазначив: є вірогідність, що держава може не видати обіцяні кошти у повному об'ємі на друге півріччя – на цей випадок у міському бюджеті передбачена достатня сума.





Максим Середа додав, що у січні виникали затримки з видачею інсуліну, бо аптеки переоформлювали договори на постачання лікарських засобів з оптовими постачальниками. Зараз ці питання вже вирішені, і в лютому кременчужани отримали препарат повністю. І в інші місяці отримувати його регулярно.