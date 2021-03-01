Кому 100 гривень, кому більше: у березні кременчужани отримають проіндексовані пенсії

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 88

Кременчужани у березні отримають проіндексовані пенсії у строки, передбачені виплатами Перерахунок уже проведений автоматично Головним управлінням Пенсійного фонду України в Полтавській області, повідомила Світлана Лиходій, начальник відділу обслуговування громадян Автозаводського району м. Кременчука та Кременчуцького району. Перерахунок проведений відповідно до Постанови КМУ № 127 «Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році».





Проанонсоване підвищення — на 11%. Проте, як підкреслює Світлана Лиходій, на 11% індексується не сама пенсія конкретного отримувача, а лише одна складова формули*, за якою вона обраховується – показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески. Підкреслимо, що це не індивідуальний показник а середній — про державі.





У 2020 році він складав 4888 грн 83 коп. Із 2021 року — 5426 грн 60 коп (збільшення на 11%).





Мінімальний розмір підвищення (тим, хто має на нього право) – 100 гривень. (І значна частина пенсіонерів, у яких низька розрахункова пенсія, і при цьому їм здійснюється доплата до прожиткового мінімуму отримає саме таку суму, бо якщо сума перерахунку складає хоча б 1 коп — здійснюється доплата до 100 грн). Проте є й набагато вищі суми перерахунку — і 1500 грн, і більше — це залежить від індивідуального коефіцієнту зарплати. Тобто чим вища була зарплата порівняно із середньою — тим вища і пенсія.





Крім того, в одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки та 30 років жінки), розмір пенсійної виплати не може бути нижче за 2200 гривень.





Ті, хто вийшов на пенсію у 2019 та 2020 році (коли середня зарплата в Україні була вище за 5426 грн 60 коп) у результаті березневої індексації підвищення не отримають (навіть 100 грн). Частково — й ті, хто вийшов на пенсію у 2018 році.



*Довідково — про формулу

Слід зазначити, що підвищення стосується лише так званої розрахункової пенсії - яка розраховується за спеціальною формулою для кожного пенсіонера:





П (розмір пенсії) = Зс * Iкз * Кс, де





Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наголосимо: це не середня зарплата конкретного пенсіонера до виходу на пенсію, а середня зарплата в цілому у державі (це і є той показник, який збільшується із 4888 грн 83 коп до 5426 грн 60 коп).





Iкз – індивідуальний коефіцієнт зарплати; визначає співвідношення зарплати працівника до Зс (середньої в Україні).





Кс – коефіцієнт страхового стажу.





Враховуючи формулу, сума підвищення в результаті індексації буде більшою в тих, хто має високий індивідуальний коефіцієнт зарплати— саме він найбільше впливає на розмір пенсії. Незабаром ТЪ опублікує приклади розрахунків. А також повний перелік тих категорій