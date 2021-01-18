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Кременчук, Споживач, Подорожі

Кременчук-Київ за 220 гривень: квитки на потяги в 2021 році здорожчають на 20%

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 661 Коментарів: 2

Поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня

Квитки на потяги подорожчають у 2021 році на 20%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 1+1.



За його словами, через те, що індексація не проводилася два роки поспіль, ціни на квитки нині збиткові.


- Індексація планувалася в 2020 році. Але були різні коронавірусні обмеження. Зокрема, понад три місяці пасажирські перевезення були зупинені, тому не було сенсу, – повідомив міністр.

 
Криклій також порадив брати квитки завчасно. Так, за його словами, на квитках можна заощадити до 40%. Але таке правило нині діє лише на потяги Інтерсіті, яких не так і багато.



Сьогодні квиток 2-го класу у «сидячий вагон» на потяг №791К Кременчук-Київ коштує 180,27 грн. Після індексації у березні за нього доведеться віддати мінімум 183,87 грн, а до кінця року проїзд до столиці здорожчає дл 216,32 грн.


 


До того ж не слід забувати про коефіцієнти, які діють на квитки в залежності від сезону та попиту. Нагадаємо, наказом №184 Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2018 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду. 


Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож. В цілому, вартість коливається в залежності від сезону: чим більший попит на перевезення, тим вище ціна. Літні перевезення одні з найдорожчих для пасажирів, дорожче - лише в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1. 


Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів. Ознайомитися з ними можна детально за посиланням.

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Автор: Руслана Горгола Відео: Сніданок з 1+1 Джерело відео: youtube.com
Теги: Укрзалізниця квитки потяг Владислав Криклий Кременчуг-Киев

Коментарі: 2

954
antikola:
Сьогодні, 15:15

Класс, надо не на 20 , а на 50, шоб мудрый нарид покончил с эпохой бедности, пока у главы жд зп 620 000 грн в месяц. Ура зеленые!


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evil:
Сьогодні, 15:17

Кто б сомневался. За чей то счет Жмаку поднимать зарплату нужно. Нужно же ему помочь выбиться в люди. Не будет же он как лошара за нищенские 625 тысяч грн работать...Та еще и на таком сверхприбыльном передовом престижном предприятии уверенно шагающем в передовые технологии будущего в ногу со временем...


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