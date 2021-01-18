Кременчук-Київ за 220 гривень: квитки на потяги в 2021 році здорожчають на 20%

Поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня
Квитки на потяги подорожчають у 2021 році на 20%, поетапне підвищення щомісяця на 2% почнеться з 1 березня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі 1+1.
За його словами, через те, що індексація не проводилася два роки поспіль, ціни на квитки нині збиткові.
Криклій також порадив брати квитки завчасно. Так, за його словами, на квитках можна заощадити до 40%. Але таке правило нині діє лише на потяги Інтерсіті, яких не так і багато.
Сьогодні квиток 2-го класу у «сидячий вагон» на потяг №791К Кременчук-Київ коштує 180,27 грн. Після індексації у березні за нього доведеться віддати мінімум 183,87 грн, а до кінця року проїзд до столиці здорожчає дл 216,32 грн.
До того ж не слід забувати про коефіцієнти, які діють на квитки в залежності від сезону та попиту. Нагадаємо, наказом №184 Міністерства інфраструктури України від 20 квітня 2018 року визначено 13 різних календарних періодів, які впливають на вартість проїзду.
Також на ціну квитка впливає і день тижня, у який пасажир розпочинає подорож. В цілому, вартість коливається в залежності від сезону: чим більший попит на перевезення, тим вище ціна. Літні перевезення одні з найдорожчих для пасажирів, дорожче - лише в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1.
Коефіцієнти вартості проїзду стосуються всіх категорій вагонів, крім приміських поїздів. Ознайомитися з ними можна детально за посиланням.