Брати Пічки завоювали «золото» чемпіонату зі скелелазіння

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27 та 28 лютого у Харкові відбувся відкритий чемпіонат зі скелелазіння в категорії боулдерінг серед юніорів, молоді, юнаків. Чемпіонат проходив на базі скелелазного центру «Мурашник». У чемпіонаті взяли участь спортсмени з Харківської, Донецької, Одеської областей та міста Києва, загалом понад 200 спортсменів. Про це Телеграфу розповіла Тетяна Пічка.





Демид Пічка змагався у віковій групі 2010-2011 для даної групи чемпіонат проходив в форматі фестивалю. Були підготовлені 12 трас без фіналу проведення фіналу. За підсумками змагань Демид завоював 1 місце, пройшовши всі 12 трас з першої спроби.





Ігор Пічка змагався у віковій групі 2008-2009, тут чемпіонат проходив по двоетапній системі: 27 лютого кваліфікація, а 28 лютого фінал. На кваліфікаційному етапі для спортсменів були приготовлені 12 трас різного рівня складності. За підсумками кваліфікації Ігор Пічка завоював 1 місце, пройшовши всі 12 трас. У фіналі для спортсменів були приготовлені три траси різного рівня складності. Тут Ігор завоював золото, єдиний хто пройшов усі три.





Ігор і Демид Пічки навчаються у Кременчуцькому спеціалізованому ліцеї №10 «Лінгвіст». До змагань з боулдерінгу спортсмени готувалися у школі скелелазіння Jiwa м.Київ, під керівництвом тренерів Михайла Шалагіна та Сергія Дьяконова у центрах скелелазіння «Цех» та «Spase» у Києві.





Болдеринг - в перекладі з англійської означає «лазіння по валунах». Цей різновид скелелазіння включає в себе лазіння на невеликій висоті з кількома короткими перехопленнями від 6 до 10. У болдері є свої рівні складності лазіння: траверс і лазіння вниз, лазіння по стіні, нависання.





Уміння лазити по ущелині або лазіння з нависанням дозволяє спортсменові навчиться володіти своїм тілом, правильно і синхронно працювати ногами і руками. Такі траси виробляють у спортсменів почуття гнучкості, впевненості і витривалості.





Лазіння по траверсу це рух в одному напрямку по поверхні. Ширина дозволяє спортсменові навчиться правильно ставить ноги і поліпшити витривалість.





Лазіння вниз один з найважчих - розвиває силу рук, і вчить правильно балансувати тілом.





Види боулдерінг різниться за рівнем висоти:

сидячий боулдерінг старт здійснюється з позиції сидячи на маті або на землі;

низький боулдерінг для лазіння на невеликій висоті до 5 метрів;

високий боулдерінг або хайбол (англ. - «великий валун») лазіння спортсмена на висоту вище 5-ти метрів;

⠀Для занять боулдерінгом необхідне бажання і невеликий особистий спортивний інвентар, який включає скельники і магнезію. Займатися боулдерінг можуть не тільки професійні спортсмени, а й люди які мають хоча б невелику спортивну підготовку.





Відкриття болдерінгових залів зростає у геометричній прогресії, багато людей різних вікових груп приходить в цей спорт і залишається в ньому. Паралельно з кількістю зростає і якість скеледромів, їх технічні можливості, рівні складності, і відповідно відвідуваність і кількість охочих. Адже ні для кого не секрет, що скелелазіння увійшло в офіційну програму Олімпійських ігор, популяризація та залучення нових і розвиток вже наявних спортсменів одне з принципових завдань.





Цей вид спорту дозволяє повірити у власні сили, подолати себе і свої страхи. Не всі зможуть стати хорошим спортсменами, проте всі можуть просто полюбить скелі в тому вигляді, як вони є, рухаючись вперед, й вдосконалюєш себе, радіючи від досягнення поставлених цілей. Все це приносить яскраві емоції від заняття скелелазіння, поїздки та незвичайні подорожі з друзями. Нові емоції та цікаві знайомства, позитив від скелелазіння в найближчій майбутньому для кого то стане улюбленою роботою, хобі, спортом, або більше ніж хобі.