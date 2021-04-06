Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Відеоколекція

В кінці робочого дня: як кременчужани ставляться до ідеї створення меморіального комплексу на артскладах

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 527 Коментарів: 1

 

Більшість опитаних не розуміють про що йдеться

11 березня Кременчуцька міськрада прийняла рішення «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний». Того ж дня під мерією зібрався міні-мітинг проти будівництва меморіального комплексу. Трохи пізніше на сайті мерії Кременчука з'явилася петиція кременчужанина, який прохає зупинити роботи із внесення змін до детального плану території мікрорайону.


«Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у містян, чи підтримують вони ініціативу облаштування на артскладах культурно-меморіального комплексу. Більшість опитаних не дуже зрозуміли питання, але все ж таки поділились своєю думкою.

 

Ті хто були «за», аргументували свою думки тим, що на артскладах наведуть порядок і щось збудують на пустій території, а також це допоможе місту отримувати кошти від приїзду до меморіального комплексу паломників.

 

Кременчужани, які були проти, зазначали що приїзд хасидів навпаки призведе до засмічення території, приводячи за приклад інші міста.

 

Детальніше у нашому сюжеті:


Більше про про будівництво комплексу можна дізнатись ТУТ.

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Автор: Володимир Ломоносов Відео: Артем Коваленко
Теги: Озерний опрос

А ви підтримуєте облаштування на артскладах культурно-меморіального комплексу?

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Коментарі: 1

686
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 18:52

Может оно и хорошо, что в какой-то мере будет облагорожена территория, но у нас цены на период их приезда в город, будут подыматься, а то и в баксы переходить, как в той же Умани!


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