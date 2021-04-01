Кременчужанин прохає зупинити появу центру для паломників-хасидів на артскладах

На сайті мерії Кременчука з'явилася петиція кременчужанина Дмитра Бургаза, який прохає зупинити роботи із внесення змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».
Кременчужанин нагадав, що 11 березня, під час сесії Кременчуцької міської ради восьмого скликання, розглянули звернення благодійного фонду «Бейт Ахаїм Кременчук», яке діє в інтересах іудейської релігійної громади міста. Фонд просив змінити план забудови для побудови меморіального комплексу, і це прохання підтримали. У зв'язку з цим незабаром має розпочатися розбудова комплексу, але автор петиції Дмитро вважає, що це більше схоже на торгово-розважальний комплекс для елітних персон, «бо в планах забудови, крім меморіальної зони, де буде розташовано безпосередньо готель-будинок, є:
Кременчужанин занепокоєний, що через приїзд сотні, а то й тисячі паломників, буде така ж ситуація як в Умані.
Дмитро Бургаз вимагає зупинити роботи із внесення змін до детального плану території мікрорайону «Озерний» за зверненням благодійної організації «Благодійний фонд «БЕЙТ АХАЇМ КРЕМЕНЧУК».
Підтримати петицію можна ТУТ.