Кременчужанин прохає зупинити появу центру для паломників-хасидів на артскладах

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 642 Коментарів: 1

На сайті мерії Кременчука з'явилася петиція кременчужанина Дмитра Бургаза, який прохає зупинити роботи із внесення змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».









Кременчужанин нагадав, що 11 березня, під час сесії Кременчуцької міської ради восьмого скликання, розглянули звернення благодійного фонду «Бейт Ахаїм Кременчук», яке діє в інтересах іудейської релігійної громади міста. Фонд просив змінити план забудови для побудови меморіального комплексу, і це прохання підтримали. У зв'язку з цим незабаром має розпочатися розбудова комплексу, але автор петиції Дмитро вважає, що це більше схоже на торгово-розважальний комплекс для елітних персон, «бо в планах забудови, крім меморіальної зони, де буде розташовано безпосередньо готель-будинок, є:

двоповерховий комплекс, в якому будуть сувенірні магазини, конференц-зал, місця прийому їжі, кондитерський цех, дитячі ігрові кімнати;

комплекс житлових будинків з 2-х та 4-місними номерами, розрахований на одночасне перебування 200 осіб з усією інфраструктурою (пральня, ресепшн, технічні приміщення, тренажерний зал і т.д.);

літні будиночки, магазини традиційної випічки та сувенірів;

територія матиме два виїзди з пунктами охорони;

майданчик для гвинтокрила, автомобільна стоянка, дитячий та спортивний майданчики;

зона відпочинку біля озера ».

Кременчужанин занепокоєний, що через приїзд сотні, а то й тисячі паломників, буде така ж ситуація як в Умані.





- Впевнений, що ніхто з містян не хоче, щоб кожного року наше місто перетворювалось на смітник після навали паломників, - додав Дмитро.





Дмитро Бургаз вимагає зупинити роботи із внесення змін до детального плану території мікрорайону «Озерний» за зверненням благодійної організації «Благодійний фонд «БЕЙТ АХАЇМ КРЕМЕНЧУК».





Підтримати петицію можна ТУТ.