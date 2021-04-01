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Співробітники «льотки» поскаржилися, що їх змушують віддати одноденну зарплату на підтримку чорнобильців

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 306 Коментарів: 3

 

Нібито за відмову написати відповідну заяву лякають зняттям премії

Співробітники льотного коледжу ХНУВС поскаржилися, що з них добровільно-примусово вираховують одноденну зарплату у фонд підтримки чорнобильців. У середньому виходить, що з людей утримують близько 500 грн. А тих, хто відмовляється написати заяву на вирахування цих коштів, лякають тим, що їх залишать без премій.


Пресслужба льотного коледжу з посиланням на директора цього навчального закладу Руслана Яковлєва поінформувала, що це всеукраїнська акція до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи від Міністерства внутрішніх справ України. І таку пропозицію отримали усі працівники структур, підпорядкованих МВС. 


Тож на зборах співробітникам льотного коледжу запропонували у добровільному порядку написати заяву щодо стягнення коштів у Всеукраїнську професійну спілку Міністерства внутрішніх справ України. Директор разом із заступниками на зборах повідомили, що вже долучилися до акції та закликали й інших бажаючих це зробити.


- Ніхто нікого не змушував. Ніхто не утримував (кошти – ред.) без відома людей, адже не мають права, тільки за заявою людини, - прокоментували у навчальному закладі та заперечили той факт, що з людей зніматимуть премії.


ТЪ запитав у представників інших структур МВС, чи справді вони брали участь у цій акції. Пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС сповістила, що у кременчуцьких рятувальників не відраховували одноденну зарплату.


Натомість, як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, до Нацполіції надійшов лист від голови Української асоціації «Чорнобиль» з проханням долучитися до благодійного заходу. А далі – то вже особисте бажання кожного поліцейського. 

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Автор: Катерина Турубара
Теги: летный колледж благотворительность МВД
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Коментарі: 3

155
lag8600:
Сьогодні, 09:28

Что-то кажется, чернобыльцы помощи никакой не получат. Ранише хоть давали всем по 200 гривень, а сейчас кому дают помощь на годовщину - вдовам! Дело конечно хорошее, вдов поддержать, но живых-то тоже не забывайте, есть ликвидаторы, инвалиды Чернобыля. 


14 0
131
Slav:
Сьогодні, 09:46

...и снова люди дайте деньги....куда только не даём....волонтёрам, на операции, на собачек и ещё хрен знает куда...может хватит уж собирать и так с обнищавших людей?...зато наши управители и депутаты декларируют бешенные доходы - может пусть они помогут.


41 1
314
shoni1970:
Сьогодні, 11:17

Мабуть в рюкзаках вільне місце зявилося, треба заповнити.


4 0

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