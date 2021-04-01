Вчора у Ромодані «зібрали врожай» артснарядів: один знайшли на території школи

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 91

31 березня у Ромодані Миргородського району у різних місцях знайшли три артснаряди часів минулих війн, повідомляє Департамент цивільного захисту Полтавської ОДА.





О 14.15 два артснаряди калібру 105 мм знайшли на відкритій території поблизу селища. А о 15.20 на відкритій території поблизу загальноосвітньої школи виявили ще один артснаряд калібру 105 мм часів минулих війн.





Організовано охорону місць знахідок. Знешкодження боєприпасів заплановано на сьогодні, 1 квітня, групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області.