87 учнів Кременчука стали переможцями обласних МАНівських інтелектуальних змагань

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За результатами заочного оцінювання поданих дослідницьких робіт, постерного захисту та наукової конференції 87 учнів Кременчука стали переможцями обласних МАНівських інтелектуальних змагань. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.





ХХХ обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів–членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України відбувся у Полтаві 26–29 березня.





Найбільшу кількість призерів підготували такі навчальні заклади:

ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко (22 призових місця);

ліцей №11 «Гарант» (16);

третє місце поділяють ліцей №4 «Кремінь» (14) і ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» (14);

ліцей №6 «Правобережний» (8).

Серед переможців також є учасники від КНВК №2, ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка, ліцею №10 «Лінгвіст», ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя.