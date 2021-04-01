Віцемер Кременчука Неіленко наблизилася до групи мільйонерів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 549

Заступник міського голови з фінансів Тетяна Неіленко живе на зарплату та пенсію. Вперше завдяки заощадженням та доходам наблизилася до когорти мільйонерів. Про це свідчить її декларація за 2020 рік, розміщена на сайті НАЗК. Вона – службовець з великим стажем роботи, зарплата в неї пристойна: майже 700 тис грн на рік (як на місяць – це 64,4 тис грн). Також Тетяна Неіленко продовжує виплачувати кредит за автомобіль KIA Sportage.





Дохід: 918 320 грн, з них: 772 566 грн зарплата, 2 500 грн - виплати від профспілки, 8 789 грн - страхові виплати, 134 465 грн - пенсія





Нерухомість: 3 земельні ділянки (24 кв м + 1 тис кв м + 715 кв м), житловий будинок (167,8 кв м), 2 квартири (51,5 кв м та 38 кв м), гараж (33,6 кв м).





Транспорт: KIA Sportage, 2019 р. випуску (вартість 515 016 грн), Chery Tiggo, 2013 г. Випуску (вартість 130 100 грн)





Готівка: 50 000 грн





Вклади в банках: 77 605 грн





Грошові зобов’язання: 412 000 грн (кредит у банку, майнове забезпечення – автомобіль).





Що змінилося: Зарплата за 2020 рік зросла майже на 78 тисяч гривень. Минулого року доходи віцемера зросли не лише за рахунок зарплати, а й пенсії. Тетяна Неіленко вперше задекларувала заощадження - готівку та вклад у банку, яких раніше не було. Хоча віцемерка має хорошу зарплату, вона продовжує платити кредит за машину, про що свідчить декларація.