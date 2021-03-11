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Під мерією зібрався міні-мітинг проти будівництва меморіального комплексу на «Озерному» (доповнюється)

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 1 147 Коментарів: 1

 

Організатором мітингу виступив активіст, учасник АТО Леонід Харченко

11 березня під мерією зібрався мітинг проти будівництва меморіального комплексу на «Озерному». Йдеться про ініціативу єврейської громади побудувати меморіальний комплекс та культову споруду паломницького центру в мікрорайоні «Озерний», де розташоване старе єврейське кладовище. Це одне з найбільш резонансних питань сьогоднішньої сесії міськради - «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».


У Кременчуці на території старого єврейського кладовища з'явиться меморіальний комплекс


Початок мітингу був запланований на 9.30. На цей час під мерією зібралось до 10 людей.


 


На мітинг прийшов ексдепутат міської ради позаминулого скликання та ексголова земельної комісії Валентин Стасюк (у синій куртці ліворуч).


 


Він заявив, що «не можна вести будівництво на території цвинтарю та тілах пращурів». (Валентин Стасюк примітний тим, що як голова земельної комісії спочатку боровся проти будівництва супермаркету «Білла» на території паркової зони, а потім фактично погодив - прим.)


 

Протестуючі зайшли у приміщення міськради, де зустріли мера Віталія Малецького. Питання будівництва меморіального комплексу мають розглянути на сесії першим. Але у приміщенні міськради досі діють карантинні правила, які обмежують присутність людей на засіданнях. Тож активістів до зали можуть не пустити.


 


Активісти домовилися з мером, що до зали пустять 5 чоловік, але згодом прорвалися й інші.


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Автор: Альона Душенко
Теги: мітинг
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Коментарі: 1

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Saidis:
Сьогодні, 10:47

какие-то непоследовательные у нас активисты smile чего только против евреевских понтов митингуют? они то по крайней мере на задвирках примоститься...  уже б одним махом хоть для приличия повозмущались на тему того, что втихую последний кусок парка железнодорожников отдают армянам для реализации их понтов.  


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