Під мерією зібрався міні-мітинг проти будівництва меморіального комплексу на «Озерному» (доповнюється)

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 1 147 Коментарів: 1

11 березня під мерією зібрався мітинг проти будівництва меморіального комплексу на «Озерному». Йдеться про ініціативу єврейської громади побудувати меморіальний комплекс та культову споруду паломницького центру в мікрорайоні «Озерний», де розташоване старе єврейське кладовище. Це одне з найбільш резонансних питань сьогоднішньої сесії міськради - «Про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону «Озерний».









Початок мітингу був запланований на 9.30. На цей час під мерією зібралось до 10 людей.









На мітинг прийшов ексдепутат міської ради позаминулого скликання та ексголова земельної комісії Валентин Стасюк (у синій куртці ліворуч).









Він заявив, що «не можна вести будівництво на території цвинтарю та тілах пращурів». (Валентин Стасюк примітний тим, що як голова земельної комісії спочатку боровся проти будівництва супермаркету «Білла» на території паркової зони, а потім фактично погодив - прим.).





Протестуючі зайшли у приміщення міськради, де зустріли мера Віталія Малецького. Питання будівництва меморіального комплексу мають розглянути на сесії першим. Але у приміщенні міськради досі діють карантинні правила, які обмежують присутність людей на засіданнях. Тож активістів до зали можуть не пустити.









Активісти домовилися з мером, що до зали пустять 5 чоловік, але згодом прорвалися й інші.



