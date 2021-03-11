У загибелі військових з Кременчука підозрюють ексначальника інженерної служби

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 880 Коментарів: 3

Загибель трьох військовослужбовців на Донеччині – у недбалому ставленні до служби підозрюють ексначальника інженерної служби. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.









Колишньому начальнику інженерної служби однієї з військових частин повідомлено про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).





За даними слідства, у січні-лютому 2021 року військовослужбовець не вжив заходів для позначення попереджувальними знаками та здійснення огородження групи протитанкових мін, які знаходились на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Також не поінформував командування про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони цієї ділянки місцевості та розмінування вибухонебезпечних предметів. Це призвело до загибелі 14 лютого 2021 року трьох військовослужбовців внаслідок вибуху мін.









Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





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Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, 27-річний керівник інженерної служби військової частини достовірно знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини (поблизу населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області). Втім він не вжив належних заходів до позначення місцеперебування боєприпасів добре помітними знаками небезпеки, огородження та охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування.





- ДБР докладає всіх зусиль для розкриття обставин смерті військовослужбовців на контрольованій території. Так, слідчими Бюро у найкоротші терміни проведені невідкладні огляди місця події з залученням саперів, допитано понад 60 осіб, призначені та вивчені висновки 15 експертиз, серед яких військова, вибухотехнічна, судово-медична, імунологічні, балістичні, судово-біологічні. З урахуванням отриманих доказів вже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває, - зазначив в.о. Директора ДБР Олексій Сухачов.









Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.





У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.