Планові відключення електроенергії 7 квітня у Кременчуці

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 455

ПАТ «Полтаваобленерго інформує про можливі тимчасові проблеми з електропостачанням

Відключення, що відбудуться 7 квітня, на підприємстві пояснюють проведенням поточних ремонтів на трансформаторних підстанціях та приєднанням електроустановок.





З 06.00 до 18.00 світла не буде в оселях кременчужан, які мешкають з адресами:

вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6, 7-Б;

вул. Соборна, 3, 5/9, 8/18, 10/7;

вул. Ігоря Сердюка, 2, 4, 6/9, 10, 10/25, 17, 21, 23/1;

вул. Академіка Маслова, 13/9.

З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: