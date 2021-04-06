Кременчук

Планові відключення електроенергії 7 квітня у Кременчуці

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ПАТ «Полтаваобленерго інформує про можливі тимчасові проблеми з електропостачанням

Відключення, що відбудуться 7 квітня, на підприємстві пояснюють проведенням поточних ремонтів на трансформаторних підстанціях та приєднанням електроустановок.


З 06.00 до 18.00 світла не буде в оселях кременчужан, які мешкають з адресами:

  • вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6, 7-Б;
  • вул. Соборна, 3, 5/9, 8/18, 10/7;
  • вул. Ігоря Сердюка, 2, 4, 6/9, 10, 10/25, 17, 21, 23/1;
  • вул. Академіка Маслова, 13/9.

З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Манагарова, 3-А, 3-Б;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Великокохнівська.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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