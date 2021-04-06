У Кременчуці від коронавірусу померла 80-річна бабуся

Вчора, 21:59 Переглядів: 606 Коментарів: 3

Сьогодні, 6 квітня, в Кременчуці зареєстрували 91 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 59 жінок віком від 23 до 90 років, 28 чоловіків віком від 25 до 70 років та 4 дитини віком від 1 до 7 років. Із них 88 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 110 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 9 пацієнтів. На жаль, 80-річна пацієнтка померла.



Всього зареєстровано 7 128 випадків: одужало 5 967, померло 185.