Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці від коронавірусу померла 80-річна бабуся

Вчора, 21:59 Переглядів: 606 Коментарів: 3

 

Хворобу виявили у 91 містянина

Сьогодні, 6 квітня, в Кременчуці зареєстрували 91 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 59 жінок віком від 23 до 90 років, 28 чоловіків віком від 25 до 70 років та 4 дитини віком від 1 до 7 років. Із них 88 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 3 - в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 110 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 9 пацієнтів. На жаль, 80-річна пацієнтка померла.


Всього зареєстровано 7 128 випадків: одужало 5 967, померло 185.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

14
Doktor:
Вчора, 22:01

То ли ещё будет...

После пасхальных праздников очередная волна нахлынет.


3 1
2 901
1
zzzzzz:
Вчора, 22:20

Цитата: Doktor
очередная волна нахлынет
нахлынет перед, что бы закрыть все на лохдаун. перед пасхой резко статистика будет как надо!


4 0
391
vortex:
Вчора, 23:22

Смысл всех локдаунов примерно тот же что анекдот про отпугивание крокодилов.

 

Радует только одно, наши "правители" на столько безмозглы, что даже не в состоянии угадать когда нужно начинать вводить олокдаун чтобы потом сказать что он как-то помог и повесить себе медальку героев. Яркий тому пример - новогодний локдаун. Его анонсировали и ввели... но  не подрасчитали и к тому времени заболеваемасть сама собой упала. Выглядело это крайне глупо. И люди это видят и всё больше и больше начинают понимать ху из ху. С каждым днём легитимность карантиных мероприятий (т.е признание его) падает, и это можно наблюдать по поведению людей. А вместе с легитимностью карантина медным тазом накрывается и легитимность власти в общем и целом. Сами себя загнали в патовую ситуацию. Но, естественно, в силу ограниченности умственных способностей не могут этого осознать и всё удивляются почему лыжи не едут и рейтинги ниже плинтуса


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх