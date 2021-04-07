Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік забив досмерті 76-річну родичку

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 89

 

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

5 квітня в Лубнах вбили пенсіонерку, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Про те, що у квартирі знайшли тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті, близько 17.15 на лінію «102» повідомили лікарі екстреної допомоги.


За словами Дмитра Майбороди, начальника поліції Лубенщини, у ході слідчих дій встановили, що тілесні ушкодження пенсіонерці наніс її 42-річний родич.


Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


Слідчі дії тривають, правоохоронці вилучили речові докази і доправили їх на експертизу. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вбивство
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