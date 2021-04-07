Музей заповідника «Більськ» створять на базі колишнього дитсадка

Полтавська ОДА за підтримки Державного фонду регіонального розвитку запропонувала створити на базі колишнього дитсадка музей історико-культурного заповідника «Більськ». Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, це буде 2-поверхова будівля у східній стилістиці.
Всередині розташовуватимуться 9 адміністративних приміщень, кабінет директора, кімната персоналу, приміщення для охоронців, кухня для персоналу, вестибюль, холи, коридори, гардероб, архів, експозиція, кімната для нарад, реставраційна майстерня, фондосховище, золота кладова. Також облаштують навколишню територію.
А поки що кременчужани можуть за посиланням відвідати віртуальний музей, де зібрана усі відео про найцікавіші знахідки з Більського городища.