Кременчук, Культура, Кременчуг, Полтавщина

Музей заповідника «Більськ» створять на базі колишнього дитсадка

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 554 Коментарів: 2

 

Це буде 2-поверхова будівля у східній стилістиці

Полтавська ОДА за підтримки Державного фонду регіонального розвитку запропонувала створити на базі колишнього дитсадка музей історико-культурного заповідника «Більськ». Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, це буде 2-поверхова будівля у східній стилістиці.


Розпочнеться будівництво музею на території Більського городища


Всередині розташовуватимуться 9 адміністративних приміщень, кабінет директора, кімната персоналу, приміщення для охоронців, кухня для персоналу, вестибюль, холи, коридори, гардероб, архів, експозиція, кімната для нарад, реставраційна майстерня, фондосховище, золота кладова. Також облаштують навколишню територію.


А поки що кременчужани можуть за посиланням відвідати віртуальний музей, де зібрана усі відео про найцікавіші знахідки з Більського городища.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: музей Більське городище
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Коментарі: 2

871
inattentive:
Сьогодні, 08:56

Что хоть будет в этом музее ? (кроме кабинетов, комнат, кухни, кладовой..) . Чем именно удивят ? Или это просто "музей памяти" .


4 0
463
1
Туся:
Сьогодні, 09:06

а дітей куди? Чи вони зараз не народжуються?


2 0

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