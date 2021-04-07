Про плюси і мінуси такого туризму розповів мер Малецький
Полтавці їдуть у Кременчук відпочивати, бо кафе та ресторани у Полтаві зачинені через посилення карантину. Про такий гастротуризм розповів міський голова Віталій Малецький.
- У цьому є свої плюси і свої мінуси. Плюси в тому, що інвестиції надходять в місто, мінус – це те, що з регіону, в якому зараз складна епідеміологічна ситуація, досить багато людей переміщається у Кременчук. Ми розуміємо, що заклади громадського харчування повинні працювати, повинні давати роботу і заробіток тисячам кременчужан, які в них працюють, - каже мер.
Нагадаємо, що кафе та ресторанам у Кременчуці дозволили працювати з дотриманням карантинних обмежень, а от кальянні закрили до 21 квітня.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: polsha24.com