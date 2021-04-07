Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Полтавці їдуть у Кременчук відпочивати, бо кафе та ресторани у Полтаві зачинені

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 978 Коментарів: 5

 

Про плюси і мінуси такого туризму розповів мер Малецький

Полтавці їдуть у Кременчук відпочивати, бо кафе та ресторани у Полтаві зачинені через посилення карантину. Про такий гастротуризм розповів міський голова Віталій Малецький.


- У цьому є свої плюси і свої мінуси. Плюси в тому, що інвестиції надходять в місто, мінус – це те, що з регіону, в якому зараз складна епідеміологічна ситуація, досить багато людей переміщається у Кременчук. Ми розуміємо, що заклади громадського харчування повинні працювати, повинні давати роботу і заробіток тисячам кременчужан, які в них працюють, - каже мер.


Нагадаємо, що кафе та ресторанам у Кременчуці дозволили працювати з дотриманням карантинних обмежень, а от кальянні закрили до 21 квітня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: polsha24.com
Теги: карантин кафе рестораны Полтава
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Коментарі: 5

102
Sanay:
Сьогодні, 08:32

Очень смешно... ага щас введут в Кременчуге локдаун, я сразуже поеду в Полтаву  шататься по барам))) 

 

Малецкий вообще с этой планеты? Что он несет?


22 3
160
lag8600:
Сьогодні, 08:40

Цитата: Sanay

Очень смешно... ага щас введут в Кременчуге локдаун, я сразуже поеду в Полтаву  шататься по барам))) 

 

Малецкий вообще с этой планеты? Что он несет?

Так было же такое в Киеве, пока по области не закрыли всё. 


4 1
102
Sanay:
Сьогодні, 08:47

Цитата: lag8600

Так было же такое в Киеве, пока по области не закрыли всё. 

 

Если 2-3 человека так и сделали, я так понимаю это друзья Витальки, то это не ознает, что инцидент массовый и нашему мэру удастся на этом заработать много бабла))

 

С Полтавы в Кременчуг это ж 15минут на маршрутке, а если пьяный то можно и такси вызвать до Полтавы, бабла ж то у всех щас с этой пандемией валом, можно с Полтавы в Кременчуг сгонять чебуреков поесть)


11 3
440
ankrem:
Сьогодні, 08:58

Инвестиции, боже какое оно убогое.


9 1
463
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Туся:
Сьогодні, 09:04

ну хай там полтавець похряцає на тисячу гривень. Оце так інвестиція в місто!!


7 1

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