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У Кременчуці посилили карантин

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 3 656 Коментарів: 1

 

Розважальні заклади не працюватимуть, а заходи на проводитимуться

23 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні посилила карантин у Кременчуці, через різке погіршення епідситуації у місті.


Обмежувальні заходи вступають в силу з 00.00 24 березня до 7 квітня.


Комісія заборонила:

  • роботу закладів культури та проведення масових заходів, концертів;
  • роботу розважальних закладів;
  • роботу ТРЦ у частині розважальних закладів


Заклади громадського харчування працюватимуть, але власники мають врахувати розмежування відвідувачів. 


Інші заклади, спортивні зали, фітнес-центри, ринки і т.д. мають посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням. А також змінити режим роботи таким чином, щоб не допустити скупчень людей.


Поліція, відповідно, посилить контроль за дотриманням карантину.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин
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Коментарі: 1

2 813
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:07

Правильно, в стойло рабов, а то еще взбунтуются!


11 6

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