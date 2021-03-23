У Кременчуці посилили карантин

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 3 656 Коментарів: 1

Розважальні заклади не працюватимуть, а заходи на проводитимуться

23 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні посилила карантин у Кременчуці, через різке погіршення епідситуації у місті.





Обмежувальні заходи вступають в силу з 00.00 24 березня до 7 квітня.





Комісія заборонила:

роботу закладів культури та проведення масових заходів, концертів;

роботу розважальних закладів;

роботу ТРЦ у частині розважальних закладів





Заклади громадського харчування працюватимуть, але власники мають врахувати розмежування відвідувачів.





Інші заклади, спортивні зали, фітнес-центри, ринки і т.д. мають посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням. А також змінити режим роботи таким чином, щоб не допустити скупчень людей.





Поліція, відповідно, посилить контроль за дотриманням карантину.



