У Кременчуці посилили карантин

23 березня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на засіданні посилила карантин у Кременчуці, через різке погіршення епідситуації у місті.
Обмежувальні заходи вступають в силу з 00.00 24 березня до 7 квітня.
Заклади громадського харчування працюватимуть, але власники мають врахувати розмежування відвідувачів.
Інші заклади, спортивні зали, фітнес-центри, ринки і т.д. мають посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням. А також змінити режим роботи таким чином, щоб не допустити скупчень людей.
Поліція, відповідно, посилить контроль за дотриманням карантину.