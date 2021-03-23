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У Кременчуці шукають «користувача євробляхи», який побив іншого водія і втік

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 585

 

Постраждалий у лікарні

У Кременчуці шукають «користувача євробляхи», який побив іншого водія і втік. Як повідомили «Телеграфу» очевидці, конфлікт між чоловіками стався на вул. Небесної Сотні поблизу «Ощадбанка» близько 15:30. 


Водії посперечалися через порушення ПДР. Один з керманичів поїхав своєю дорогою, а «євробляхер» його наздогнав, «задув» з газового балона, погрожував пістолетом та побив. У результаті конфлікту постраждалий отримав розрив сухожилля. Наразі він у лікарні. Нападник же з місця події поїхав. 


Як повідомили у поліції, наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. 


Якщо ви знаєте чоловіка, який користується автівкою з фото - зателефонуйте до поліції. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: бійка тілесні ушкодження
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