У Кременчуці шукають «користувача євробляхи», який побив іншого водія і втік

Сьогодні, 17:26 Переглядів: 585

У Кременчуці шукають «користувача євробляхи», який побив іншого водія і втік. Як повідомили «Телеграфу» очевидці, конфлікт між чоловіками стався на вул. Небесної Сотні поблизу «Ощадбанка» близько 15:30.





Водії посперечалися через порушення ПДР. Один з керманичів поїхав своєю дорогою, а «євробляхер» його наздогнав, «задув» з газового балона, погрожував пістолетом та побив. У результаті конфлікту постраждалий отримав розрив сухожилля. Наразі він у лікарні. Нападник же з місця події поїхав.





Як повідомили у поліції, наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.





Якщо ви знаєте чоловіка, який користується автівкою з фото - зателефонуйте до поліції.