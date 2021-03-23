Де у Кременчуці не буде світла 24 березня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 403

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 24 березня подекуди можливі тимчасові перебої в електропостачанні.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

вул. Хорольська

вул. Переяслівська

вул. Сумська

вул. Підгірна

вул. Піщана

вул. Кріворудна

пров. Піщаний

пров. Бригадирівський

пров. Міргородський

пров. Карьєрний

пров. Козачий

пров. Брюсова

пров. Бондарський.

З 8.00 до 17.00 готуватись до перебоїв зі світлом можуть громадяни, що мешкають за адресами:

вул. Володимира Вернадського

вул. Чернишевського,

вул. Рилєєва

вул. Портова

вул. Декабристів

вул. Лейтенанта Дніпрова

вул. Манагарова

вул. Східна

пров. Декабристів

пров. Рилєєва

пров. Чернишевського

вул. Франка, 23-52

вул. Перекопська, 32-63

вул. Центральна

вул. Підгірна

туп. Перекопський

вул. Щастя

вул. Франка

вул. Центральна

вул. Зелена

пров. Щастя

вул. Хорольська

вул. Переяслівська

вул. Сумська

вул. Підгірна

вул. Піщана

вул. Кріворудна

пров. Піщаний

пров. Бригадирівський

пров. Міргородський

пров. Карьєрний

пров. Козачий

пров. Брюсова

пров. Бондарський

вул. Чечелівська

вул. Заводська

пров. Чечелівський

вул. Якова Петруся

вул. Рокітнянська.

Також з 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія у гр. Щаслива за адресами: