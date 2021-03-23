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Де у Кременчуці не буде світла 24 березня

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 403

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 24 березня подекуди можливі тимчасові перебої в електропостачанні.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Хорольська
  • вул. Переяслівська
  • вул. Сумська
  • вул. Підгірна
  • вул. Піщана
  • вул. Кріворудна
  • пров. Піщаний
  • пров. Бригадирівський
  • пров. Міргородський
  • пров. Карьєрний
  • пров. Козачий
  • пров. Брюсова
  • пров. Бондарський.

З 8.00 до 17.00 готуватись до перебоїв зі світлом можуть громадяни, що мешкають за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського
  • вул. Чернишевського,
  • вул. Рилєєва
  • вул. Портова
  • вул. Декабристів
  • вул. Лейтенанта Дніпрова
  • вул. Манагарова
  • вул. Східна
  • пров. Декабристів
  • пров. Рилєєва
  • пров. Чернишевського
  • вул. Франка, 23-52
  • вул. Перекопська, 32-63
  • вул. Центральна
  • вул. Підгірна
  • туп. Перекопський
  • вул. Щастя
  • вул. Франка
  • вул. Центральна
  • вул. Зелена
  • пров. Щастя
  • вул. Хорольська
  • вул. Переяслівська
  • вул. Сумська
  • вул. Підгірна
  • вул. Піщана
  • вул. Кріворудна
  • пров. Піщаний
  • пров. Бригадирівський
  • пров. Міргородський
  • пров. Карьєрний
  • пров. Козачий
  • пров. Брюсова
  • пров. Бондарський
  • вул. Чечелівська
  • вул. Заводська
  • пров. Чечелівський
  • вул. Якова Петруся
  • вул. Рокітнянська.

Також з 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія у гр. Щаслива за адресами:

  • вул. Щаслива
  • вул. Нижня
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Ударний
  • пров. Спартаківський
  • пров. Динамівський
  • пров. Парковий
  • пров. 1-й Парковий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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