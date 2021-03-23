Де у Кременчуці не буде світла 24 березня

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 24 березня подекуди можливі тимчасові перебої в електропостачанні.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Хорольська
- вул. Переяслівська
- вул. Сумська
- вул. Підгірна
- вул. Піщана
- вул. Кріворудна
- пров. Піщаний
- пров. Бригадирівський
- пров. Міргородський
- пров. Карьєрний
- пров. Козачий
- пров. Брюсова
- пров. Бондарський.
З 8.00 до 17.00 готуватись до перебоїв зі світлом можуть громадяни, що мешкають за адресами:
- вул. Володимира Вернадського
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва
- вул. Портова
- вул. Декабристів
- вул. Лейтенанта Дніпрова
- вул. Манагарова
- вул. Східна
- пров. Декабристів
- пров. Рилєєва
- пров. Чернишевського
- вул. Франка, 23-52
- вул. Перекопська, 32-63
- вул. Центральна
- вул. Підгірна
- туп. Перекопський
- вул. Щастя
- вул. Франка
- вул. Центральна
- вул. Зелена
- пров. Щастя
- вул. Хорольська
- вул. Переяслівська
- вул. Сумська
- вул. Підгірна
- вул. Піщана
- вул. Кріворудна
- пров. Піщаний
- пров. Бригадирівський
- пров. Міргородський
- пров. Карьєрний
- пров. Козачий
- пров. Брюсова
- пров. Бондарський
- вул. Чечелівська
- вул. Заводська
- пров. Чечелівський
- вул. Якова Петруся
- вул. Рокітнянська.
Також з 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія у гр. Щаслива за адресами:
- вул. Щаслива
- вул. Нижня
- пров. Фізкультурний
- пров. Ударний
- пров. Спартаківський
- пров. Динамівський
- пров. Парковий
- пров. 1-й Парковий.