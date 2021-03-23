Полтавщина, Коронавірус / Карантин

COVID-19 на Полтавщині: рівень захворюваності зростає

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Полтавщина займає шосте місце серед областей України за кількістю нових захворювань

Станом на 22 березня в області виявлено 697 нових хворих на коронавірус. Такі цифри вражають, адже є одними з найвищих з початку року. Більшість нових випадків виявлено в обласному центрі.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 19 770 (+371);
  • Кременчук – 6 369 (+31);
  • Горішні Плавні – 2 454 (+28);
  • Полтавський район – 2 363 (+37);
  • Миргород – 1 877 (+12);
  • Лубни – 1 648 (+6);
  • Лохвицький район – 1 605 (+17);
  • Зіньківський район – 1 189 (+2);
  • Карлівський район – 1 092 (+9);
  • Пирятинський район – 879;
  • Новосанжарський район – 848 (+5);
  • Котелевський район – 834 (+1);
  • Глобинський район – 807 (+14);
  • Кременчуцький район – 777 (+3);
  • Шишацький район – 744 (+21);
  • Гадяч – 729 (+11);
  • Миргородський район – 691 (+10);
  • Хорольський район – 686 (+21);
  • Диканський район – 674;
  • Машівський район – 640 (+23);
  • Решетилівський район – 636 (+12);
  • Кобеляцький район – 604 (+2);
  • Чутівський район – 538 (+3);
  • Великобагачанський район – 476 (+4);
  • Гадяцький район – 473 (+10);
  • Семенівський район – 470;
  • Лубенський район – 406 (+3);
  • Козельщинський район – 398 (+10);
  • Оржицький район – 375 (+30);
  • Гребінківський район – 299 (+1);
  • Чорнухинський район – 246.

Полтавщина займає шосте місце серед областей України за кількістю нових захворювань.


За минулу добу одужало 369 людей, 16 осіб, нажаль, не змогли подолати хворобу. На даний момент в області на COVID-19 хворіє 6045  громадян.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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