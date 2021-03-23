COVID-19 на Полтавщині: рівень захворюваності зростає

Полтавщина займає шосте місце серед областей України за кількістю нових захворювань
Станом на 22 березня в області виявлено 697 нових хворих на коронавірус. Такі цифри вражають, адже є одними з найвищих з початку року. Більшість нових випадків виявлено в обласному центрі.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 19 770 (+371);
- Кременчук – 6 369 (+31);
- Горішні Плавні – 2 454 (+28);
- Полтавський район – 2 363 (+37);
- Миргород – 1 877 (+12);
- Лубни – 1 648 (+6);
- Лохвицький район – 1 605 (+17);
- Зіньківський район – 1 189 (+2);
- Карлівський район – 1 092 (+9);
- Пирятинський район – 879;
- Новосанжарський район – 848 (+5);
- Котелевський район – 834 (+1);
- Глобинський район – 807 (+14);
- Кременчуцький район – 777 (+3);
- Шишацький район – 744 (+21);
- Гадяч – 729 (+11);
- Миргородський район – 691 (+10);
- Хорольський район – 686 (+21);
- Диканський район – 674;
- Машівський район – 640 (+23);
- Решетилівський район – 636 (+12);
- Кобеляцький район – 604 (+2);
- Чутівський район – 538 (+3);
- Великобагачанський район – 476 (+4);
- Гадяцький район – 473 (+10);
- Семенівський район – 470;
- Лубенський район – 406 (+3);
- Козельщинський район – 398 (+10);
- Оржицький район – 375 (+30);
- Гребінківський район – 299 (+1);
- Чорнухинський район – 246.
Полтавщина займає шосте місце серед областей України за кількістю нових захворювань.
За минулу добу одужало 369 людей, 16 осіб, нажаль, не змогли подолати хворобу. На даний момент в області на COVID-19 хворіє 6045 громадян.