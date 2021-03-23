COVID-19 на Полтавщині: рівень захворюваності зростає

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Станом на 22 березня в області виявлено 697 нових хворих на коронавірус. Такі цифри вражають, адже є одними з найвищих з початку року. Більшість нових випадків виявлено в обласному центрі.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 19 770 (+371);

Кременчук – 6 369 (+31);

Горішні Плавні – 2 454 (+28);

Полтавський район – 2 363 (+37);

Миргород – 1 877 (+12);

Лубни – 1 648 (+6);

Лохвицький район – 1 605 (+17);

Зіньківський район – 1 189 (+2);

Карлівський район – 1 092 (+9);

Пирятинський район – 879;

Новосанжарський район – 848 (+5);

Котелевський район – 834 (+1);

Глобинський район – 807 (+14);

Кременчуцький район – 777 (+3);

Шишацький район – 744 (+21);

Гадяч – 729 (+11);

Миргородський район – 691 (+10);

Хорольський район – 686 (+21);

Диканський район – 674;

Машівський район – 640 (+23);

Решетилівський район – 636 (+12);

Кобеляцький район – 604 (+2);

Чутівський район – 538 (+3);

Великобагачанський район – 476 (+4);

Гадяцький район – 473 (+10);

Семенівський район – 470;

Лубенський район – 406 (+3);

Козельщинський район – 398 (+10);

Оржицький район – 375 (+30);

Гребінківський район – 299 (+1);

Чорнухинський район – 246.

Полтавщина займає шосте місце серед областей України за кількістю нових захворювань.





За минулу добу одужало 369 людей, 16 осіб, нажаль, не змогли подолати хворобу. На даний момент в області на COVID-19 хворіє 6045 громадян.