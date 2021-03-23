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Кременчужани незаконно нарубали цілий ЗІЛ деревини

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 593 Коментарів: 1

 

Водію загрожує штраф

22 березня на вул. Вадима Пугачова кременчуцькі патрульні зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ з деревиною, повідомляє пресслужба поліції. Чоловік 60-ти років, який кермував транспортом, не зміг пояснити походження вантажу або надати супровідних документів.


Для з’ясування усіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.


Водію та причетним до незаконної порубки лісу особам загрожує штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий термін згідно ст.246 ККУ.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дрова патрульна поліція
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Коментарі: 1

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БРАТ:
Сьогодні, 18:16

Дивно... ні Поліція, ні СБУ - НІХТО так і не побачив жодної вантажівки, які повністю вивезли захисну дамбу на Раківці... 

Дивина та й годі... ТУт - лише одна автівка, а там навіть на Гугл картах було видно вантажівки та екскаватори...

Парадокс... 


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