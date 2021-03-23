Кременчужани незаконно нарубали цілий ЗІЛ деревини

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 593 Коментарів: 1

22 березня на вул. Вадима Пугачова кременчуцькі патрульні зупинили вантажний автомобіль ЗІЛ з деревиною, повідомляє пресслужба поліції. Чоловік 60-ти років, який кермував транспортом, не зміг пояснити походження вантажу або надати супровідних документів.





Для з’ясування усіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.





Водію та причетним до незаконної порубки лісу особам загрожує штраф від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий термін згідно ст.246 ККУ.