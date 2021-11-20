Мер Кременчука Малецький знову вводить в оману щодо відкриття зачинених на ремонт дитсадків

Тепер він заявив про відкриття дитсадка №11 з понеділка (22 листопада) – натомість батькам дітей довели діаметрально протилежну інформацію
Термінами ремонтів зачинених дитсадків міста цікавилися журналісти у мера Кременчука. Він відповідав на запитання онлайн після засідання виконкому 19 листопада. Зокрема його запитали: чому не виконується графік, який він сам підписав? Нагадаємо, це було 5 листопада – а 18 листопада з’явився вже новий графік, і терміни ремонтів були перенесені.
Він додав, що зранку (19 листопада) було вогко, і тому будівельники не могли виконувати весь комплекс робіт.
Проте батьки вихованців дитсадка №11 не отримали запрошення привести малечу у рідний садок 22 листопада (як заявив мер). Від завідувачки дитсадка Юлії Шевченко, навпаки, надійшло відеоповідомлення, що з понеділка дитсадок ще не відкриється, бо продовжуються будівельні роботи. Нагадаємо, у графіку новий термін ремонту – 26 листопада.
На 22 листопада (перед сесією Кременчуцької міської ради) призначене спільне виїзне засідання депутатських комісій з питань бюджету та питань освіти. Депутати вчергове спробують з’ясувати, коли ж відкриються зачинені дитсадки.