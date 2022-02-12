Армія вболівальників хокейного клубу «Кременчук» підтримала команду у Києві

Вчора, 22:47 Переглядів: 469

Сьогодні, 12 лютого, вболівальники хокейного клубу «Кременчук» вирушили до Києва, щоб підтримати рідну команду. Перед грою кременчужани пройшлися маршем єдності.

До речі, до столиці вирушив цілий автобус вболівальників, які палко підтримували рідну команду у палаці спорту.

Гра проти київського «Сокілу» вийшла досить важкою та напруженою. На жаль, підопічні Олександра Савицького не змогли порадувати вболвальників хорошим результатом. «Кременчук» програв «Соколу» з рахунком - 6:2.

«Сокіл» (Київ) - «Кременчук» - 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Шайби: 1:0 – Смирнов (Благий), 01:17. 2:0 – Кузьменко (Рубан, - быльш.), 31:55. 2:1 – Денискін (Дубінін, Коробов), 33:58. 3:1 – Рубан (Павленко, Кузьменко), 37:10. 4:1 – Рубан, 40:51. 4:2 – Забавін (Хришпенц, Серанов), 49:22. 5:2 – Смирнов (Павленко, Давидов), 52:21. 6:2 – Фадєєв (Німенко), 54:14

«Сокіл»: Кубрицький; Лєтов – Мажуга, Хайруллов – Рибалко, Герцик – Алексєєв, Сисак – Сушков; Єлисеєнко – Фадєєв – Німенко, Рубан – Кузьменко – Андрущенко, Благий – Смирнов – Павленко, Гончаренко – Ступак – Дан. Давидов. Тренер – Олег Шафаренко

«Кременчук»: Боярчук (Гордюшин, 28:40); Матусевич – Григорян, Серанов – Ворона, Горлушко – Савченко, Гриценко – Сібілевич; Коробов – Дубінін – Денискін, Созонов – Забавін – Грицьких, Юшков – Хришпенц – Т. Савицький, Кошелєв – Толстушко – Варава. Тренер – Олександр Савицький

Стартове вкидання в цій зустрічі провів легендарний футболіст київського «Динамо» Володимир Безсонов. Фанати зустріли появу легенду, скандуючи прізвище впродовж тривалого часу. Справжні легенди підтримують справжній, а не фейковий «Сокіл». Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

«Сокіл» вразив суперників потужним початком зустрічі. Свою перевагу господарі матеріалізували дуже швидко. То Андрій Смирнов вразив ворота Михайла Боярчука, вдало зігравши на добиванні після кидка Романа Благого. Наприкінці першого періоду кияни могли подвоювати перевагу. Причому сталося це тоді, коли «Сокіл» грав у меншості. Досвідчені Благий і Німенко втекли в контратаку два в один. Дмитро вже був готовий пробивати, проте Романові трохи не вийшла передача.

Перша половина другого періоду була доволі рівною. Аж до тієї миті, як «Сокіл» не реалізував більшість. То Антон Рубан і Єгор Кузьменко вийшли два в один і вирішили долю моменту надзвичайно майстерно. Кузьменко закинув у ворота «Кременчука» вперше за майже два роки виступів за «Сокіл». Гості, щоправда, відповіли голом Андрія Денискіна всього через дві хвилини, але на перерву команди одначе пішли за переваги «Сокола» в дві шайби. Цього разу Кузьменко поборовся біля борту за ворітьми, віддав на Олександра Павленка, котрий вміло обіграв оборонця, на паузі обманув воротаря і видав шайбу Рубану майже на порожні ворота – 3:1.

Остаточно добила «Кременчук» швидка шайба Рубана на початку третього періоду. Антон закинув сьому шайбу в трьох матчах проти «Кременчука» цьогоріч, а гості прийти до тями так і не змогли. Символічно також, що знак оклику в цьому, першому для легендарного «Сокола» за останніх десять років на льоду головної арени України матчі поставив корінний киянин і вихованець клубної академії Євген Фадєєв. І що пас йому віддав інший вихованець «Сокола», капітан команди Дмитро Німенко.