Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук

Двоє кременчужан померли від COVID-19

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 562

З'ясовується коло контактних осіб

Сьогодні в Кременчуці зареєстровано 46 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять вісім жінок віком від 19 до 83 років, сімнадцять чоловіків віком від 23 до 82 років та одна дитина віком 2 роки.

Із вперше виявлених випадків захворювання тридцять дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, сім пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого. Всього в інфекційних шпиталях лікується сто тридцять один пацієнт.

По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало двадцять один пацієнт.

На жаль, померло два чоловіка віком 82 і 83 роки. Із числа померлих - один вакцинований.

Всього зареєстровано 21 370 Одужало 18 082 Померло 688

0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх