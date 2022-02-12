Двоє кременчужан померли від COVID-19

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 562

Сьогодні в Кременчуці зареєстровано 46 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли двадцять вісім жінок віком від 19 до 83 років, сімнадцять чоловіків віком від 23 до 82 років та одна дитина віком 2 роки.

Із вперше виявлених випадків захворювання тридцять дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, сім пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого. Всього в інфекційних шпиталях лікується сто тридцять один пацієнт.

По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало двадцять один пацієнт.

На жаль, померло два чоловіка віком 82 і 83 роки. Із числа померлих - один вакцинований.

Всього зареєстровано 21 370 Одужало 18 082 Померло 688