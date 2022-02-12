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Кременчук, Афіша

У Кременчуці вшанують пам'ять загиблого журналіста й депутата Вадима Бойка

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 591

 

Вадим Бойко став першим вбитим журналістом в Україні за часів незалежності 

14 лютого о 12.00 кременчужани вшанують пам'ять загиблого депутата й журналіста Вадима Бойка. 30 років назад у власній квартирі згорів народний депутат першого скликання від Кременчука та журналіст Вадим Бойко. 29-річний Вадим Бойко загинув при нез'ясованих обставинах. З першого дня друзі та колеги журналіста стверджували, що його вбили через професійну діяльність.  

Кримінальну справу за фактом загибелі журналіста відкривали тричі. І так само тричі закривали. За офіційною версією, Вадим Бойко згорів у пожежі, яку спричинив вибух телевізора. Хоча експерти зазначали, що потужність, з якою стався вибух, та залишки каністри із бензином свідчили про зумисний підпал.  

Найбільш ймовірною причиною вбивства Вадима Бойка його колеги називали проведення розслідування із намаганням з’ясувати, куди поділося «золото партії» – мільйонні статки, які залишилися після заборони КПРС.   Вадим Бойко - старший редактор молодіжної редакції студії «Гарт» українського національного телеканалу УТ-1. Уродженець Світловодська був обраний кременчужанами народним депутатом Верховної Ради України I скликання у березні 1990 року від Автозаводського округу (№320). До речі, народним депутатом від Крюківського округу (№321) в 1990 році був обраний Микола Залудяк.

«Быть честными до конца»: 28 років тому загинув перший нардеп з Кременчука, журналіст Вадим Бойко
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Автор: Альона Душенко
Теги: журналіст депутат Вадим Бойко
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