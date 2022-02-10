У світлі останніх подій: проходть навчання з домедичної допомоги у Кременчуці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 355

19 та 20 лютого у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов.

- Продовжую продовжувати. Повідомляю про тренінг-інтенсив. Два вихідних підряд. Ті хто не потрапив або просто не зміг раніше, зараз має таку можливість. Тренінг із Домедичної допомоги. Волонтерський - для всіх бажаючих,- написав на своїй сторінці у фейсбуці РоманБутрімов.