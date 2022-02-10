У світлі останніх подій: проходть навчання з домедичної допомоги у Кременчуці
Сьогодні, 12:31
Переглядів: 355
Навчання лише за наявності сертифіката
19 та 20 лютого у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов.
- Продовжую продовжувати. Повідомляю про тренінг-інтенсив. Два вихідних підряд. Ті хто не потрапив або просто не зміг раніше, зараз має таку можливість. Тренінг із Домедичної допомоги. Волонтерський - для всіх бажаючих,- написав на своїй сторінці у фейсбуці РоманБутрімов.
Теги:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.