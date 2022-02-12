Поліція на Полтавщині вилучила у чоловіка гранату

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 475

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Працівники Полтавського районного управління поліції 12-го лютого під час проведення санкціонованого судом обшуку виявили та вилучили у квартирі місцевого чоловіка предмет схожий на боєприпас.

- Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій у рамках відкритого кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, поліцейськими встановлений місцевий чоловік, 1977 року народження, який за місцем свого проживання зберігав предмет схожий на гранату, - розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчим вилучено вказаний предмет та направлено його на експертизу. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.