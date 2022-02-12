Поліція на Полтавщині вилучила у чоловіка гранату

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років
Працівники Полтавського районного управління поліції 12-го лютого під час проведення санкціонованого судом обшуку виявили та вилучили у квартирі місцевого чоловіка предмет схожий на боєприпас.
Слідчим вилучено вказаний предмет та направлено його на експертизу. За даним фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.