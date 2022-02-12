Із зарплат працівників виконкому знімуть 400 тисяч грн і направлять на потреби медицини

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Із зарплат працівників виконкому планують зняти 400 тисяч грн і направити на потреби медицини, а точніше лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це мер Віталій Малецький заявив під час засідання виконкому 11 лютого.

- Ми сьогодні на 400 тисяч грн даємо фінансування лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» для збільшення електричних потужностей, щоб запрацювало повноцінно приймальне відділення, кардіологія і травматологія, яка зараз у ремонті. Тому що нам ліжка потрібні, потрібне сучасне обладнання, ми бачимо, що без нього досить важко лікарям надавати допомогу. Тому було прийняте рішення зняти з заробітної плати працівників виконкому більш ніж 400 тисяч грн і направити їх на оплату даних послуг, - сказав градоначальник.

Він додав, що зараз завдання – забезпечити медицину, підготувати її і зробити так, щоб медики могли працювати. Про не уточнив, зарплат яких саме працівників виконкому торкнеться даний перерозподіл коштів.