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Кременчук, Здоров'я

Утеплення медичних закладів у Кременчуці розпочнуть із перинатального центру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 152

 

Графік відновлення робіт у закладах ще готують

Навесні підрядна організація ТОВ ММС «Арт-Проже» має відновити роботи з термомодернізації громадських будівель у місті. Утеплення медичних закладів у розпочнуть із перинатального центру. Про це сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому.

- У нас в плані пологовий будинок та інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Починати планували з пологового. Навесні, коли погода дозволить, мабуть, і будемо так робити, - коментує мер.

Оновлений графік робіт з термомодернізації ще в роботі. Незабаром він буде оприлюднений, пообіцяв міський голова.

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Нагадаємо, проєкт за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку передбачає утеплення 66 громадських будівель: закладів освіти, медицини, культури. Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Підрядна організація ТОВ ММС «Арт-Проже» розпочала ремонти із дитсадків та шкіл, терміни виконання робіт були порушені, через що 8 дитсадків тривалий час не працювало. Роботи в медичних закладах, які мали б також розпочати ще в 2021 році, не розпочиналися взагалі.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: утеплення термомодернізація КМЕК Арт-Проже
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