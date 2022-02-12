Утеплення медичних закладів у Кременчуці розпочнуть із перинатального центру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 152

Навесні підрядна організація ТОВ ММС «Арт-Проже» має відновити роботи з термомодернізації громадських будівель у місті. Утеплення медичних закладів у розпочнуть із перинатального центру. Про це сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому.

- У нас в плані пологовий будинок та інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Починати планували з пологового. Навесні, коли погода дозволить, мабуть, і будемо так робити, - коментує мер.

Оновлений графік робіт з термомодернізації ще в роботі. Незабаром він буде оприлюднений, пообіцяв міський голова.

Нагадаємо, проєкт за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку передбачає утеплення 66 громадських будівель: закладів освіти, медицини, культури. Замовником робіт виступає КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Підрядна організація ТОВ ММС «Арт-Проже» розпочала ремонти із дитсадків та шкіл, терміни виконання робіт були порушені, через що 8 дитсадків тривалий час не працювало. Роботи в медичних закладах, які мали б також розпочати ще в 2021 році, не розпочиналися взагалі.