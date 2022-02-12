Визначився суперник «Кременя» у боротьбі за вихід до фіналу Кубку Пожечевського

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 178

Футбольний клуб «Кремінь» у Кубку Пожечевського здобув три перемогу у групі Б. Тепер кременчуцька команда за вихід до фіналу зустрінеться з «КЛФ» Полтава, яка посіла друге місце у групі А. Матч відбудеться 16 лютого об 11.30. У разі перемоги наша команда зустрінеться з переможцем поєдинку «Олімпія» (Савинці) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), який відбудеться напередодні 14 лютого.

Фінал та матч за 3-є місце Кубку Пожечевського відбудеться 19-20 лютого.

Турнір «Перша столиця» скасували, тому «Кремінь» зіграє ще в одному міжсезонному турнірі «Полтавська весна 2022».

Розклад матчів «Полтавська весна 2022»: