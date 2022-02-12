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Визначився суперник «Кременя» у боротьбі за вихід до фіналу Кубку Пожечевського

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 178

 

Матч відбудеться 16 лютого

Футбольний клуб «Кремінь» у Кубку Пожечевського здобув три перемогу у групі Б. Тепер кременчуцька команда за вихід до фіналу зустрінеться з «КЛФ» Полтава, яка посіла друге місце у групі А. Матч відбудеться 16 лютого об 11.30. У разі перемоги наша команда зустрінеться з переможцем поєдинку «Олімпія» (Савинці) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), який відбудеться напередодні 14 лютого. 

Фінал та матч за 3-є місце Кубку Пожечевського відбудеться 19-20 лютого. 

Турнір «Перша столиця» скасували, тому «Кремінь» зіграє ще в одному міжсезонному турнірі «Полтавська весна 2022». 

Розклад матчів «Полтавська весна 2022»:

  • 23 лютого, 11.00 «Ворскла» U-19 - «Кремінь»
  • 26 лютого, 13.00 «Кремінь» - «Тростянець» 
  • 5 березня, 13.00 СК «Полтава» - «Кремінь»
  • 8 березня, 13.00 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»
  • 12 березня, 17.00 «Вікторія» - «Кремінь»
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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