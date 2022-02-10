«Кремінь» візьме участь у турнірі «Полтавська весна 2022»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 273

Спортивний клуб «Полтава» анонсував проведення у Полтаві міжсезонного товариського футбольного турніру «Полтавська весна 2022». Турнір стартує 23 лютого в якому візьмуть участь 6 команд. Крім СК «Полтава» та юнаків полтавської «Ворскли», на турнір приїдуть земляки з Полтавщини, які грають у першому дивізіоні - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) та «Кремінь» (Кременчук), а також команди Другої ліги - ФК «Тростянець» та «Вікторія» (Миколаївка).

Календар ігор турніру «Полтавська весна 2022»

1 тур

23 лютого (середа)

11.00 «Ворскла» U-19 - «Кремінь»

14.00 СК «Полтава» - «Гірник-Спорт»

17.00 «Тростянець» - «Вікторія»

2 тур

26 лютого (субота)

13.00 «Кремінь» - «Тростянець»

27 лютого (неділя)

13.00 СК «Полтава» - «Ворскла» U-19

1 березня (вівторок)

13.00 «Гірник-Спорт» - «Вікторія»

3 тур

4 березня (п'ятниця)

11.00 «Вікторія» - «Ворскла» U-19

14.00 «Гірник-Спорт» - «Тростянець»

5 березня (субота)

13.00 СК «Полтава» - «Кремінь»

4 тур

12 березня (субота)

11.00 «Ворскла» U-19 - «Гірник-Спорт»

14.00 СК «Полтава» - «Тростянець»

17.00 «Вікторія» - «Кремінь»

5 тур

8 березня (вівторок)

13.00 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»

9 березня (середа)

13.00 «Ворскла» U-19 - «Тростянець»

19 березня (субота)

13.00 СК «Полтава» - «Вікторія»