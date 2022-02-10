«Кремінь» візьме участь у турнірі «Полтавська весна 2022»

Спортивний клуб «Полтава» анонсував проведення у Полтаві міжсезонного товариського футбольного турніру «Полтавська весна 2022». Турнір стартує 23 лютого в якому візьмуть участь 6 команд. Крім СК «Полтава» та юнаків полтавської «Ворскли», на турнір приїдуть земляки з Полтавщини, які грають у першому дивізіоні - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) та «Кремінь» (Кременчук), а також команди Другої ліги - ФК «Тростянець» та «Вікторія» (Миколаївка).
1 тур
23 лютого (середа)
11.00 «Ворскла» U-19 - «Кремінь»
14.00 СК «Полтава» - «Гірник-Спорт»
17.00 «Тростянець» - «Вікторія»
2 тур
26 лютого (субота)
13.00 «Кремінь» - «Тростянець»
27 лютого (неділя)
13.00 СК «Полтава» - «Ворскла» U-19
1 березня (вівторок)
13.00 «Гірник-Спорт» - «Вікторія»
3 тур
4 березня (п'ятниця)
11.00 «Вікторія» - «Ворскла» U-19
14.00 «Гірник-Спорт» - «Тростянець»
5 березня (субота)
13.00 СК «Полтава» - «Кремінь»
4 тур
12 березня (субота)
11.00 «Ворскла» U-19 - «Гірник-Спорт»
14.00 СК «Полтава» - «Тростянець»
17.00 «Вікторія» - «Кремінь»
5 тур
8 березня (вівторок)
13.00 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»
9 березня (середа)
13.00 «Ворскла» U-19 - «Тростянець»
19 березня (субота)
13.00 СК «Полтава» - «Вікторія»
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