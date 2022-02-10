Мер Кременчука Малецький наказав демонтувати самобуд біля авторинку - і повернути людям тротуар

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 024 Коментарів: 5

Міський голова заявив про самовільне захоплення комунальної землі під МАФи, які, до того ж, звузили дорогу

Міський голова Віталій Малецький наказав демонтувати самобуд — МАФи навпроти авторинку. Порушення державних будівельних норм мер виявив, коли поїхав на Занасип у район авторинку — подивитися, як організований рух транспорту на час будівництва мосту.

Нагадаємо, виконком раніше погодив рух транспорту по одній смузі. Водії у соцмережах почали скаржитися, що гілля дерев дряпає авто. Натомість, виїхавши на місце, мер побачив, що й проїжджа частина, яка залишилася для руху автівок, звужена — бо навпроти авторинку виросли МАФи.

- Якийсь «самостроєвєц» вир ішив дещо звузити проїжджу частину, виставив якісь МАФи — до дороги менше метру відстань. Там взагалі пройти неможливо чи проїхати з коляскою чи на інвалідному візку, - про таку картину розповів міський голова.

Мер обурювався тим, що висота бордюру у місці самобуду набагато вища, ніж за ДБН.

- Куди звідти піде вода — невідомо. Тобто там зроблено бордюр, тротуар, МАФи до дороги на відстані менше метру. Людям не вистачало земельки, так вони ще бордюром влізли на дорогу, - сказав мер, показавши власні фото, які він зробив у мікрорайоні (одне з них надане нам пресслужбою виконкому).

Віталій Малецький заявив про самовільне захоплення підприємцем комунальної землі.

Це при тому, що в місті є земельне управління, є архітектор, є ДАБК — подивувався мер бездіяльності своїх підлеглих.

- Мосту не буде, міст можна не будувати — вони зараз усю дорогу забудують, оці люди, - обурювався міський голова.

Потім він звернувся до керівників служб — управління архітектури, архітектурно-будівельного контролю та управління контролю за станом благоустрою:

- Для вас це справа честі довести до демонтажу незаконно збудованих конструкцій — шляхом їх розбирання чи знесення — як ви домовитесь із «підприємцем».

Оскільки підприємець Крестовніков (саме з ним укладена угода) не дотримався умови розміщення МАФів, які йому погоджувала міськрада, мер наказав підготувати рішення про розірвання з ним угоди оренди комунальної землі.

Мер пригрозив своїм підлеглим звільненням, якщо вони не підготовлять рішення про розірвання договору з підприємцем та дорікнув тим, що «не бачили» будівельних порушень. Контроль за виконанням цього доручення він поклав на віцемера з будівництва Дмитра Кравченка.

- Розриваємо (договір — ред.), робимо тротуар... Тому що так чинити не можна — це «беспредел». І за моїм підписом повідомляємо прокуратуру, - заявив Малецький.