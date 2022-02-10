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Мер Кременчука Малецький наказав демонтувати самобуд біля авторинку - і повернути людям тротуар

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 024 Коментарів: 5

 

Міський голова заявив про самовільне захоплення комунальної землі під МАФи, які, до того ж, звузили дорогу

Міський голова Віталій Малецький наказав демонтувати самобуд — МАФи навпроти авторинку. Порушення державних будівельних норм мер виявив, коли поїхав на Занасип у район авторинку — подивитися, як організований рух транспорту на час будівництва мосту.

Нагадаємо, виконком раніше погодив рух транспорту по одній смузі. Водії у соцмережах почали скаржитися, що гілля дерев дряпає авто. Натомість, виїхавши на місце, мер побачив, що й проїжджа частина, яка залишилася для руху автівок, звужена — бо навпроти авторинку виросли МАФи.

- Якийсь «самостроєвєц» вирішив дещо звузити проїжджу частину, виставив якісь МАФи — до дороги менше метру відстань. Там взагалі пройти неможливо чи проїхати з коляскою чи на інвалідному візку, - про таку картину розповів міський голова.

Мер обурювався тим, що висота бордюру у місці самобуду набагато вища, ніж за ДБН.

- Куди звідти піде вода — невідомо. Тобто там зроблено бордюр, тротуар, МАФи до дороги на відстані менше метру. Людям не вистачало земельки, так вони ще бордюром влізли на дорогу, - сказав мер, показавши власні фото, які він зробив у мікрорайоні (одне з них надане нам пресслужбою виконкому).

Віталій Малецький заявив про самовільне захоплення підприємцем комунальної землі.

Це при тому, що в місті є земельне управління, є архітектор, є ДАБК — подивувався мер бездіяльності своїх підлеглих.

- Мосту не буде, міст можна не будувати — вони зараз усю дорогу забудують, оці люди, - обурювався міський голова.

Потім він звернувся до керівників служб — управління архітектури, архітектурно-будівельного контролю та управління контролю за станом благоустрою:

- Для вас це справа честі довести до демонтажу незаконно збудованих конструкцій — шляхом їх розбирання чи знесення — як ви домовитесь із «підприємцем».

Оскільки підприємець Крестовніков (саме з ним укладена угода) не дотримався умови розміщення МАФів, які йому погоджувала міськрада, мер наказав підготувати рішення про розірвання з ним угоди оренди комунальної землі.

Мер пригрозив своїм підлеглим звільненням, якщо вони не підготовлять рішення про розірвання договору з підприємцем та дорікнув тим, що «не бачили» будівельних порушень. Контроль за виконанням цього доручення він поклав на віцемера з будівництва Дмитра Кравченка.

- Розриваємо (договір — ред.), робимо тротуар... Тому що так чинити не можна — це «беспредел». І за моїм підписом повідомляємо прокуратуру, - заявив Малецький.
9
Автор: Татьяна Донченко
Теги: самобуд авторинок міст перекриття руху
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Коментарі: 5

251
1
romix:
Сьогодні, 09:20

А обурений мер не розповів, що він та його команда витворяє із комунальною землею у маштабах міста?

Давай, Віталя, додави малий бізнес! Знеси все найух. Без цього мосту імені Юріка не бути!


20 11
918
evil:
Сьогодні, 09:26

Мер обурювався тим, що висота бордюру у місці самобуду набагато вища, ніж за ДБН.

Не зупиняйся! Поїдь пообурюйся на зупинку Андрія Ковальова у напрямку міста сразу за мостом через Сухий Калайник. Пів метра бордюр. Твої рукажопі підлеглі наробили. 

Віталій Малецький заявив про самовільне захоплення підприємцем комунальної землі.

Шо ш ти не верещяв про захоплення бульвару Пушкіна твоєю улюбленою обригаловкою під назвою Метрополь?

 


20 2
17
River_dnipro:
Сьогодні, 10:01

Выездное обелечивание тех кто недонес билеты по месту  назначения. 

После покупки билетов все останется на месте . А про честь лучшге бы совсем промолчал .  Откуда такая дифицитная составляющая у чинуш.  


9 2
240
1
ags:
Сьогодні, 10:49

Странные вы люди. Пострили с нарушениями. Мер сказал убрать - херовый мер. Не сказал - купленный мер. Никто не станет стараться что-то сделать, если постоянно лить дерьмо. Я Витальку за многие вещи тут поливал в комментраиях, но, эта статья по делу озвучена. Даже на вид тут ширина тротуара слишком узкая, возле оживленной дороги. Как там разойтись с каляской, например? Как быть зимой, когда будет слякоть и улетишь на дорогу? Вы в своём уме? Это не малый бизнес, а беспредел.


8 4
610
1
vortex:
Сьогодні, 11:34

Цитата: ags

Странные вы люди. Пострили с нарушениями. Мер сказал убрать - херовый мер. Не сказал - купленный мер. Никто не станет стараться что-то сделать, если постоянно лить дерьмо. Я Витальку за многие вещи тут поливал в комментраиях, но, эта статья по делу озвучена. Даже на вид тут ширина тротуара слишком узкая, возле оживленной дороги. Как там разойтись с каляской, например? Как быть зимой, когда будет слякоть и улетишь на дорогу? Вы в своём уме? Это не малый бизнес, а беспредел.

С нетерпением жду сноса халабуд вокруг центрального рынкаsmile


2 0

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