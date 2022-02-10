Мер Кременчука Малецький наказав демонтувати самобуд біля авторинку - і повернути людям тротуар

Міський голова заявив про самовільне захоплення комунальної землі під МАФи, які, до того ж, звузили дорогу
Міський голова Віталій Малецький наказав демонтувати самобуд — МАФи навпроти авторинку. Порушення державних будівельних норм мер виявив, коли поїхав на Занасип у район авторинку — подивитися, як організований рух транспорту на час будівництва мосту.
Нагадаємо, виконком раніше погодив рух транспорту по одній смузі. Водії у соцмережах почали скаржитися, що гілля дерев дряпає авто. Натомість, виїхавши на місце, мер побачив, що й проїжджа частина, яка залишилася для руху автівок, звужена — бо навпроти авторинку виросли МАФи.
Мер обурювався тим, що висота бордюру у місці самобуду набагато вища, ніж за ДБН.
Віталій Малецький заявив про самовільне захоплення підприємцем комунальної землі.
Це при тому, що в місті є земельне управління, є архітектор, є ДАБК — подивувався мер бездіяльності своїх підлеглих.
Потім він звернувся до керівників служб — управління архітектури, архітектурно-будівельного контролю та управління контролю за станом благоустрою:
Оскільки підприємець Крестовніков (саме з ним укладена угода) не дотримався умови розміщення МАФів, які йому погоджувала міськрада, мер наказав підготувати рішення про розірвання з ним угоди оренди комунальної землі.
Мер пригрозив своїм підлеглим звільненням, якщо вони не підготовлять рішення про розірвання договору з підприємцем та дорікнув тим, що «не бачили» будівельних порушень. Контроль за виконанням цього доручення він поклав на віцемера з будівництва Дмитра Кравченка.
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