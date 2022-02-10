Українці віком 60+ та люди з інвалідністю зможуть оплатити комуналку тисячею за вакцинацію
Сьогодні, 07:44
Переглядів: 744
Коментарів: 1
Люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»
Уряд розширив державну програму «єПідтримка» для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, тисячею за вакцинацію люди з інвалідністю І та ІІ груп та українці від 60 років зможуть розрахуватися за послуги ЖКГ.
Крім того, розширення програми передбачає наступне:
- люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»;
- з 14 березня за бустерну дозу щеплення від COVID-19 можна отримати 500 грн;
- уряд збільшив строк використання коштів з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунки.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.