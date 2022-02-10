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Українці віком 60+ та люди з інвалідністю зможуть оплатити комуналку тисячею за вакцинацію

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 744 Коментарів: 1

 

Люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»

Уряд розширив державну програму «єПідтримка» для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, тисячею за вакцинацію люди з інвалідністю І та ІІ груп та українці від 60 років зможуть розрахуватися за послуги ЖКГ.

Крім того, розширення програми передбачає наступне:

  • люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»;
  • з 14 березня за бустерну дозу щеплення від COVID-19 можна отримати 500 грн;
  • уряд збільшив строк використання коштів з 4 до 9 місяців з дня зарахування коштів на рахунки.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: єПідтримка Ковідна тисяча комуналка ліки інваліди пенсіонери
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Коментарі: 1

381
shoni1970:
Сьогодні, 09:11

Я не розумію: у нас в країні люди до 60 років не хворіють і за комуналку не платять? Чому така дискримініція: пенсіонерам і 1000 на ліки і комуналку, і смартфони, а працюючим нові податки? Чи не є це відкритим підкупом електорату на майбутніх виборах?


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