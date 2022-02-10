Українці віком 60+ та люди з інвалідністю зможуть оплатити комуналку тисячею за вакцинацію

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 744 Коментарів: 1

Люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»

Уряд розширив державну програму «єПідтримка» для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, тисячею за вакцинацію люди з інвалідністю І та ІІ груп та українці від 60 років зможуть розрахуватися за послуги ЖКГ. Крім того, розширення програми передбачає наступне: люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть купувати ліки в межах програми «єПідтримка»;

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