Стало відомо хто представить Україну на «Євробаченні-2022»

Вчора, 23:12 Переглядів: 602

Хто з кандидатів на вашу думку був гідним представляти Україну на конкурсі? Чи співпав ваш вибір з балами журі та глядачів?

Переможницею Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022» стала співачка Alina Pash із треком «Тіні забутих предків». Вона отримала загалом 15 балів: 8 від журі і 7 - від глядачів. Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі і 8 від глядачів), а третє – Wellboy (7 і 6 балів відповідно).

Тепер Alina Pash поїде представляти Україну на 66-му пісенному конкурсі «Євробачення-2022» на арені PalaOlimpico в італійському місті Турин.

Згідно із жеребкуванням, представниця від України виступить у першій половині першого півфіналу, який відбудеться 10 травня. Грандфінал буде 14 травня. Цьогоріч у конкурсі своїх учасників представить 41 країна.

Alina Pash з треком «Тіні забутих предків»

Фольклорний репгурт Kalush Orchestra з композицією Stefania

Вокаліст Wellboy з композицією Nozzy Bossy

Співачка Roxolana з треком GIRLZZZZ

Вокаліст Barleben із треком Hear My Words

Інді-поп гурт Our Atlantic із піснею «Моя любов»

Попрокгурт Cloudless із треком All be alright;

Вокаліст Michael Soul з композицією Demons