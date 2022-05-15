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Рашисти застосували ракети-«літаючі вагони» для удару по Кременчуцькому НПЗ

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 967

 Пуск крилатої ракети Х-22 із бомбардувальника Ту-22М3 рашистів, ілюстративне фото довоєнних часів

12 травня по Кременчуку російські окупанти випустили одразу 12 крилатих ракет, із яких до 8 крилатих ракет знову влучило в Кременчуцький нафтопереробний завод. Як стало відомо Defense Express із власних джерел, для виконання цього удару росіяни використали зокрема чотири крилаті ракети повітряного базування типу Х-22, які були випущені з бомбардувальників Ту-22М3 у небі над Курскою областю РФ, тобто – на максимальну дальністю пуску в 600 км. Точний тип інших восьми КР, лишається невідомим.

У відкритих джерелах можна знайти згадку, що ракети типу Х-22 отримали глузливе прізвисько «літаючий вагон» за свою архаїчність, зокрема за надмірні габарити – довжина фюзеляжу в 11 метрів, і також завелике кругове відхилення від цілі аж в 300 метрів.

Загрозливою цю ракету роблять надзвукова швидкість (близько 3 Мах) та маса БЧ в майже 1 тонну.

Рашистська крилата ракета Х-22, ілюстративне фото довоєнних часів
Рашистська крилата ракета Х-22, ілюстративне фото довоєнних часів

Бити ракетами Х-22 по Кременчуцькому НПЗ в рашистів був лише один мотив – ускладнити відбудову заводу, який уже тричі зазнавав ракетних ударів, 2 квітня, 25 квітня та 12 травня. Стратегічне значення цього заводу для економіки України показує наступна цифра – в 2021 році Кременчуцький НПЗ виробив понад 1 млн тонн пального, і це було мінімум 15% всього ринку нафтопродуктів в нашій країні (включаючи оборонні закупівлі, потреби транспорту та агросектору).

У відкритих джерелах є інформація, що за час війни по Кременчуцькому НПЗ влучило аж 23 ракети в ході трьох нальотів. Якщо це так, то цей об’єкт тримає сумне «антилідерство» за кількістю ракет, яких орки вгатили лише в одну ціль.

Рашистський Ту-22М3 з ракетами Х-22, ілюстративне фото довоєнних часів
Рашистський Ту-22М3 з ракетами Х-22, ілюстративне фото довоєнних часів
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Автор: ТелеграфЪ

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Теги: війна обстріл
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