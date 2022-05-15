Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 677

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

15 травня о 8.29 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття!

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