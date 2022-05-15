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Повітряні сили ЗСУ знищили російський опорний пункт, командно-спостережний пост, винищувач та 7 безпілотників

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 89

 

А також 10 броньованих машин та особовий склад противника

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 15 травня. Розпочалась 81 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на нашої держави з республіки білорусь. У прикордонних районах не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

За наявною інформацією, через значні втрати 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території України прийняли рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил збили вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу «Орлан-10», один літак.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, знищили взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили дванадцять атак ворога, знищили вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна втрати безпілотник літак
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