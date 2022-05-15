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15 травня орки розбомбили військовий об'єкт на Львівщині

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 758

 

Також ракетних ударів зазнала і Сумщина

Сьогодні, 15 травня, близько 4.30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури у Яворівському районі на Львівщині, неподалік кордону з Польщею. Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Цей об‘єкт повністю зруйнований. У нього влучили чотири ракети ворога. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Підрозділи повітряного командування «Захід» Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

Також не спокійно ніч пройшла на Сумщині. За інформацією голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, 14 травня близько 22.00 орки здійснили ракетний удар по околицям села Шпилівка та завдали чимало руйнувань домогосподарствам.

15 травня близько 2.00 ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.

В обох випадках обійшлося без людських жертв.

*Усі фото у матеріалі – з Сумської області

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Сумська область Львів ракети обстріли війна
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