Кременчук стане другим містом в Україні, який матиме адресні покажчики з QR-кодом

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 409

Кожен зможе дізнатися на честь кого назвали ту чи іншу вулицю

На нових адресних покажчиках, де перейменували вулиці Кременчука, з'являться таблички з QR-кодом. Як повідомив голова комісії з перейменування Юрій Гриценко, Кременчук стане другим містом в Україні, яке матиме такі адресні покажчики. Першим стало місто Львів. Кожен зможе ознайомитися на честь кого перейменували ту чи іншу вулицю/провулок/проспект.

На комісії запропонували долучили до формування довідників Кременчуцький краєзнавчий музей та Управління культури.

Обговорення має відбутися сьогодні 15 вересня.



