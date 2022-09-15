Кременчук стане другим містом в Україні, який матиме адресні покажчики з QR-кодом

На нових адресних покажчиках, де перейменували вулиці Кременчука, з'являться таблички з QR-кодом. Як повідомив голова комісії з перейменування Юрій Гриценко, Кременчук стане другим містом в Україні, яке матиме такі адресні покажчики. Першим стало місто Львів. Кожен зможе ознайомитися на честь кого перейменували ту чи іншу вулицю/провулок/проспект.
На комісії запропонували долучили до формування довідників Кременчуцький краєзнавчий музей та Управління культури.
Обговорення має відбутися сьогодні 15 вересня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер