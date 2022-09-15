Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Прощаємося із СРСР

У Козельщині створили комісію, щоб розпочати процес перейменування вулиць

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 194

 

55 вулиць потрапляють під перейменування в рамках дерусифікації

Виконавчий комітет Козельщинської селищної ради утворив комісію з перейменування назв вулиць населених пунктів Козельщинської територіальної громади. Також вони утвердили склад комісії й оприлюднили його на офіційному сайті Козельщинської громади

До 1 вересня комісія Козельщинської громади Кременчуцького району мала визначити завдання:

  • аналіз усієї топоніміки вулиць громади та визначення переліку топонімів, які містять російське походження, звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму;
  • підготовка довідок відповідно до визначеного переліку;
  • напрацювання пропозицій і підготовка довідок щодо персоналій та подій з метою увічнення у нових назвах топонімів та з метою винесення на громадське обговорення.

Регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Козельщини, які потрапляють під дерусифікацію. Цим списком оперує Полтавський офіс. Остаточний список має затвердити комісія з перейменування, яку створили у Козельщині.  

смт Козельщина

  • вул. Суворова
  • вул. Головка
  • вул.Гагаріна
  • вул.Горького
  • вул.Мічуріна
  • вул.Маяковського
  • вул.Першотравнева
  • вул.Пушкіна
  • вул.Чкалова
  • пров.Горького
  • пров.Маяковського
  • пров.Першотравневий

с.Андрійки

  • вул.Першотравнева

с.Бреусівка

  • вул.Першотравнева

с.Бригадирівка

  • вул.Гагаріна
  • вул.Першотравнева

с.Верхня Жужманівка

  • вул.Чкалова
  • вул.Горького
  • вул.Мічуріна
  • вул.Першотравнева

с.Винники

  • вул.Першотравнева

с.Ганнівка

  • вул.8-Березня

с.Дяченки

  • вул.Першотравнева

с.Задовга

  • вул.Чкалова

с.Красносілля

с.Лутовинівка

  • вул.Гагаріна
  • вул.Горького
  • вул.Комарова
  • вул.Лермонтова
  • вул.Ломоносова
  • вул.Мічуріна
  • вул.Пушкіна
  • вул.Суворова

с.Майорщина

  • вул.Гагаріна

с.Мальці

  • вул.Мічуріна
  • пров.Гагаріна

с.Нижня Мануйлівка

  • вул.Суворова

с.Олександрівка Друга

  • вул.Восьмого Березня

 с.Павлівка

  • вул.Мічуріна

с.Панасівка

  • вул.Першотравнева

с.Пригарівка

  • вул.Гагаріна
  • вул.Першотравнева

с.Рибалки

  • вул.Чкалова

с.Сушки

  • вул.Гагаріна
  • вул.Мічуріна

с.Харченки

  • вул.Чкалова

с.Хорішки

  • вул.Гагаріна
  • вул.Крилова
  • вул.Кутузова
  • вул.Лермонтова
  • вул.Першотравнева
  • вул.Пушкіна
  • вул.Чкалова
  • пров.Першотравневий

с.Цибівка

  • вул.Чкалова

с.Юрки

  • вул.Гагаріна.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування дерусифікація Козельщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх