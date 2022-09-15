У Козельщині створили комісію, щоб розпочати процес перейменування вулиць
Сьогодні, 09:29
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55 вулиць потрапляють під перейменування в рамках дерусифікації
Виконавчий комітет Козельщинської селищної ради утворив комісію з перейменування назв вулиць населених пунктів Козельщинської територіальної громади. Також вони утвердили склад комісії й оприлюднили його на офіційному сайті Козельщинської громади.
До 1 вересня комісія Козельщинської громади Кременчуцького району мала визначити завдання:
- аналіз усієї топоніміки вулиць громади та визначення переліку топонімів, які містять російське походження, звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму;
- підготовка довідок відповідно до визначеного переліку;
- напрацювання пропозицій і підготовка довідок щодо персоналій та подій з метою увічнення у нових назвах топонімів та з метою винесення на громадське обговорення.
Регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Козельщини, які потрапляють під дерусифікацію. Цим списком оперує Полтавський офіс. Остаточний список має затвердити комісія з перейменування, яку створили у Козельщині.
смт Козельщина
- вул. Суворова
- вул. Головка
- вул.Гагаріна
- вул.Горького
- вул.Мічуріна
- вул.Маяковського
- вул.Першотравнева
- вул.Пушкіна
- вул.Чкалова
- пров.Горького
- пров.Маяковського
- пров.Першотравневий
с.Андрійки
с.Бреусівка
с.Бригадирівка
- вул.Гагаріна
- вул.Першотравнева
с.Верхня Жужманівка
- вул.Чкалова
- вул.Горького
- вул.Мічуріна
- вул.Першотравнева
с.Винники
с.Ганнівка
с.Дяченки
с.Задовга
с.Красносілля
с.Лутовинівка
- вул.Гагаріна
- вул.Горького
- вул.Комарова
- вул.Лермонтова
- вул.Ломоносова
- вул.Мічуріна
- вул.Пушкіна
- вул.Суворова
с.Майорщина
с.Мальці
- вул.Мічуріна
- пров.Гагаріна
с.Нижня Мануйлівка
с.Олександрівка Друга
с.Павлівка
с.Панасівка
с.Пригарівка
- вул.Гагаріна
- вул.Першотравнева
с.Рибалки
с.Сушки
- вул.Гагаріна
- вул.Мічуріна
с.Харченки
с.Хорішки
- вул.Гагаріна
- вул.Крилова
- вул.Кутузова
- вул.Лермонтова
- вул.Першотравнева
- вул.Пушкіна
- вул.Чкалова
- пров.Першотравневий
с.Цибівка
с.Юрки
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