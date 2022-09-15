У Козельщині створили комісію, щоб розпочати процес перейменування вулиць

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 194

55 вулиць потрапляють під перейменування в рамках дерусифікації

Виконавчий комітет Козельщинської селищної ради утворив комісію з перейменування назв вулиць населених пунктів Козельщинської територіальної громади. Також вони утвердили склад комісії й оприлюднили його на офіційному сайті Козельщинської громади.

До 1 вересня комісія Козельщинської громади Кременчуцького району мала визначити завдання:

аналіз усієї топоніміки вулиць громади та визначення переліку топонімів, які містять російське походження, звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта, її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, діячів, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму;

підготовка довідок відповідно до визначеного переліку;

напрацювання пропозицій і підготовка довідок щодо персоналій та подій з метою увічнення у нових назвах топонімів та з метою винесення на громадське обговорення.

Регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар надав «Кременчуцькому Телеграфу» список вулиць Козельщини, які потрапляють під дерусифікацію. Цим списком оперує Полтавський офіс. Остаточний список має затвердити комісія з перейменування, яку створили у Козельщині.

смт Козельщина

вул. Суворова

вул. Головка

вул.Гагаріна

вул.Горького

вул.Мічуріна

вул.Маяковського

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

вул.Чкалова

пров.Горького

пров.Маяковського

пров.Першотравневий

с.Андрійки

вул.Першотравнева

с.Бреусівка

вул.Першотравнева

с.Бригадирівка

вул.Гагаріна

вул.Першотравнева

с.Верхня Жужманівка

вул.Чкалова

вул.Горького

вул.Мічуріна

вул.Першотравнева

с.Винники

вул.Першотравнева

с.Ганнівка

вул.8-Березня

с.Дяченки

вул.Першотравнева

с.Задовга

вул.Чкалова

с.Красносілля

с.Лутовинівка

вул.Гагаріна

вул.Горького

вул.Комарова

вул.Лермонтова

вул.Ломоносова

вул.Мічуріна

вул.Пушкіна

вул.Суворова

с.Майорщина

вул.Гагаріна

с.Мальці

вул.Мічуріна

пров.Гагаріна

с.Нижня Мануйлівка

вул.Суворова

с.Олександрівка Друга

вул.Восьмого Березня

с.Павлівка

вул.Мічуріна

с.Панасівка

вул.Першотравнева

с.Пригарівка

вул.Гагаріна

вул.Першотравнева

с.Рибалки

вул.Чкалова

с.Сушки

вул.Гагаріна

вул.Мічуріна

с.Харченки

вул.Чкалова

с.Хорішки

вул.Гагаріна

вул.Крилова

вул.Кутузова

вул.Лермонтова

вул.Першотравнева

вул.Пушкіна

вул.Чкалова

пров.Першотравневий

с.Цибівка

вул.Чкалова

с.Юрки