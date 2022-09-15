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Кременчук, Полтавщина

Вуж-рекордсмен: на Полтавщині впіймали змію довжиною 2,4 метри (уточнено)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 558

За словами експертів, вужі такого розміру зустрічаються не часто, зазвичай вони не виростають довшими за 1 метр

Величезного вужа спіймали у селі Шишаки, що на Полтавщині. За інформацією Факти ICTV, світлину зі змією виклав на своїй Facebook-сторінці депутат Полтавської облради Сергій Соловей.

 

«Шишаки… Цей красень сидів на дереві. І так, він не постраждав», – прокоментував фотографію автор допису.

Довжина змії становить 2,4 м. Те, що цей гігант є саме вужем, а не полозом, підтвердили фахівці з Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Міністерства екології та природних ресурсів України. Експерти вважають, що швидше за все на фото самиця, та наголосили, що вужі такої довжини – величезна рідкість, адже зазвичай вони виростають максимум до 1 метру.

Уточнено:

Змію знайшли ще у 2017 році, але най буде;)

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: змія Полтавщина
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