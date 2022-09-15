За словами експертів, вужі такого розміру зустрічаються не часто, зазвичай вони не виростають довшими за 1 метр
Величезного вужа спіймали у селі Шишаки, що на Полтавщині. За інформацією Факти ICTV, світлину зі змією виклав на своїй Facebook-сторінці депутат Полтавської облради Сергій Соловей.
Довжина змії становить 2,4 м. Те, що цей гігант є саме вужем, а не полозом, підтвердили фахівці з Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Міністерства екології та природних ресурсів України. Експерти вважають, що швидше за все на фото самиця, та наголосили, що вужі такої довжини – величезна рідкість, адже зазвичай вони виростають максимум до 1 метру.
Уточнено:
Змію знайшли ще у 2017 році, але най буде;)
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер